Kingbet Kingbet

Το παρασκήνιο στη συμφωνία Μπενίτεθ – Αλαφούζου!🔥

benitez pao

Το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Και τελικά το μεγάλο μπαμ έγινε. Ο Μπενίτεθ θα ειναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και μπορεί η πορεία του τα τελευταία χρόνια να έχει πάρει την κατιούσα, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι ο προπονητής με το μεγαλύτερο βιογραφικό που έχει έρθει στην χώρα μας.

Σε συνδυασμό με το γεγονός πως θα πάρει κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για 1.5 χρόνο, καταλαβαίνετε πως μιλάμε για ένα τεράστιο deal που έκλεισε προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος σε συνδυασμό με τον Μπαλντίνι.

Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ; Αλαφούζος και Μπαλντίνι ανέλυσαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και έβαλαν τα πάντα κάτω. Και να ξέρετε ο Μπενίτεθ δεν θα ειναι η μόνη αλλαγή αλλά θα επανέλθω σε αυτό.

Οπότε όταν τέθηκε το όνομα του Μπενίτεθ και οι δύο άντρες κανόνισαν ραντεβού με τον Ισπανό για να τον περάσουν από συνέντευξη.

Και στη συνέντευξη ο Ισπανός όχι μόνο είχε απαντήσεις σε αρκετά από τα ερωτήματα των δύο ανδρών, αλλά είχε και προτάσεις!

Έτσι ουσιαστικά τόσο ο Αλαφούζος όσο και ο Μπαλντίνι πείστηκαν από τη πρώτη στιγμή για το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Κόντη αλλά και όλο το προπονητικό τιμ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Κορωπί.

Απλά να ξέρετε πως οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό τώρα αρχίζουν, μιας και πάμε σε μια τεράστια αλλαγή σε όλα τα επίπεδα για το επόμενο πρόγραμμα αγώνων.

