Tι παίζει με Φορτούνη και Ολυμπιακό;💥

Οι τελευταίες φήμες και τα σενάρια γύρω από τον Έλληνα μέσο.

Ολοένα και περισσότερο ακούγεται το όνομα του Κώστα Φορτούνη προς Ελλάδα μεριά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο θα πω εγώ. Γιατί;

Επειδή λήγει το συμβόλαιο του Ελληνα μέσου το ερχόμενο καλοκαίρι. Και μένει να δούμε τις προθέσεις των ελληνικών ομάδων αλλά και του ίδιου του Κώστα.

Για την ώρα ο Φορτούνης είναι στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη και σε πέντε ματς πρωταθλήματος έχει ένα γκολ και πέντε ασίστ. Όχι κι άσχημα θα πει κανείς. Φυσικά έχει κι ένα συμβόλαιο που γνωρίζει πως δεν θα μπορέσει να το βρει σε καμία άλλη ελληνική ομάδα.

Ταυτόχρονα όμως έχει και μία οικογένεια και στην επόμενη απόφαση του θα πρέπει να το ζυγίσει διαφορετικά. Αν και είναι ακόμα νωρίς η φημολογία είναι έντονη ακόμα και για επιστροφή του στον Ολυμπιακό ώστε να κλείσει την καριέρα του στους ερυθρόλευκους μιας και την επόμενη σεζόν θα μπει στα 34 του.

Ουσιαστικά μόνο αυτές οι δύο επιλογές φαντάζουν οι πιο πιθανές. Πρώτον να ανανεώσει για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο με την Αλ Καλίτζ και να μείνει στην Σαουδική Αραβία ή να γυρίσει στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του όπως θα ήθελε και ο ίδιος.

Με τον σύλλογο δηλαδή που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο.