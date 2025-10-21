ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Tι παίζει με Φορτούνη και Ολυμπιακό;💥

fortounis osfp

Οι τελευταίες φήμες και τα σενάρια γύρω από τον Έλληνα μέσο.

Ολοένα και περισσότερο ακούγεται το όνομα του Κώστα Φορτούνη προς Ελλάδα μεριά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο θα πω εγώ. Γιατί;

Επειδή λήγει το συμβόλαιο του Ελληνα μέσου το ερχόμενο καλοκαίρι. Και μένει να δούμε τις προθέσεις των ελληνικών ομάδων αλλά και του ίδιου του Κώστα.

Για την ώρα ο Φορτούνης είναι στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη και σε πέντε ματς πρωταθλήματος έχει ένα γκολ και πέντε ασίστ. Όχι κι άσχημα θα πει κανείς. Φυσικά έχει κι ένα συμβόλαιο που γνωρίζει πως δεν θα μπορέσει να το βρει σε καμία άλλη ελληνική ομάδα.

Ταυτόχρονα όμως έχει και μία οικογένεια και στην επόμενη απόφαση του θα πρέπει να το ζυγίσει διαφορετικά. Αν και είναι ακόμα νωρίς η φημολογία είναι έντονη ακόμα και για επιστροφή του στον Ολυμπιακό ώστε να κλείσει την καριέρα του στους ερυθρόλευκους μιας και την επόμενη σεζόν θα μπει στα 34 του.

Ουσιαστικά μόνο αυτές οι δύο επιλογές φαντάζουν οι πιο πιθανές. Πρώτον να ανανεώσει για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο με την Αλ Καλίτζ και να μείνει στην Σαουδική Αραβία ή να γυρίσει στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του όπως θα ήθελε και ο ίδιος.

Με τον σύλλογο δηλαδή που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα