Θέλει πρώην «πράσινο» η ΑΕΚ

Μαζί με τον Αλεξίου στην Ίντερ βρίσκεται και ακόμα ένας παίκτης που υπήρξε σε ακαδημία ελληνικού συλλόγου. Πρόκειται για τον Ελληνοαργεντινό εξτρέμ και πολύ μεγάλο ταλέντο, Τιάγκο Ρομάνο.

Ο 19χρονος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Πριμαβέρα 1 (U20), και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 7 συμμετοχές, μοιράζοντας μία ασίστ και με το συμβόλαιό του να διαρκεί μέχρι το 2029. Ο Ρομάνο βρέθηκε στα τμήματα της Κ19 του Παναθηναϊκού, προτού γίνει κάτοικος Ιταλίας. Η παραχώρησή του αποτελεί ακόμη μία λανθασμένη κίνηση του «τριφυλλιού» το καλοκαίρι του 2024, μαζί με αυτή του Καλοσκάμη που ξεχωρίζει στα στατιστικά Σούπερ Λιγκ.

Μάλιστα, ο νεαρός εξτρέμ έφτασε τον περασμένο Αύγουστο πολύ κοντά στον Άρη. Ωστόσο, η μεταγραφή του χάλασε γιατί στην τελική διαπραγμάτευση ο Καρυπίδης αρνήθηκε την απαίτηση της Ίντερ. Οι «νερατζούρι», εκτός από το ποσό των 200.000 ευρώ σαν κόστος μεταγραφής, ζήτησανμ να μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, ύψους 1.400.00 ευρώ.

Το αν θα επανέλθει ο Άρης για τον Ρομάνο δεν το ξέρουμε, ωστόσο γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν στα υπόψη τους των 19χρονο Ελληνοαργεντινό.