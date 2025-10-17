ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ραγδαίες εξελίξεις με Τζόλη!🔥⚡

tzolis

Μια μεγάλη ισπανική ομάδα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Τζόλη.

Μπορεί η Εθνική να αποκλείστηκε σε χρόνο ρεκόρ από το Μουντιάλ του καλοκαιριού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η αξία των παικτών μας. Παικταράδες είναι και φυσικά θα κοστίζουν όσο κόστιζαν και ανάλογα τι θα κάνουν μέσα στη σεζόν θα φανεί και πόσο μπορεί να φτάσει η αγοραστική τους αξία.

Όμως μαθαίνω πως υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση του Τζόλη ο οποίος δεδομένα βρίσκεται στην τελευταία του σεζόν στην Μπριζ μιας και οι Βέλγοι έχουν αποφασίσει το καλοκαίρι να τον πουλήσουν.

Φυσικά υπάρχουν αρκετές ομάδες, όμως μία έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα η Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία τον παρακολουθεί από πέρσι αλλά φέτος φαίνεται να έχει λοκάρει στον Τζόλη και τον παρακολουθεί σχεδόν παντού. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο έστειλε άνθρωπο και στην Κοπεγχάγη για να το δει απέναντι στην Δανία.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προφανώς έχει και το πορτοφόλι για να ικανοποιήσει την Μπριζ για τον Έλληνα εξτρέμ του οποίου τα στοιχεία φαίνεται να ταιριάζουν ταμάμ στο παιχνίδι του Σιμεόνε.

Τώρα πόσο θα φτάσει η μεταγραφή; Νομίζω θα ξεπεράσουμε τα 30 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε με το πως θα πάει και φέτος στην Μπριζ ο Τζόλης ο οποίος ήδη μετράει 6 γκολ και 8 ασίστ μόνο με την ομάδα του. Συν ότι έχει πετύχει με την Εθνική ομάδα.

