«Πιάνει» λιμάνι ο Χεζόνια!

Ο Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί, έστω και αθόρυβα, να απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Ο Κροάτης δείχνει αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό φαίνεται πως θα συμβεί, ακόμη κι αν είναι κάπως περίπλοκη η αποδέσμευσή του εξαιτίας του υψηλού του συμβολαίου.

Όπως και να έχει, πάντως, ο ίδιος ήδη σκέφτεται τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έχει δεχθεί αρκετές κρούσεις φυσικά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του ΠΑΟΚ, ωστόσο ο ίδιος θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague και μάλιστα σε καλό επίπεδο.

Για αυτό και ο Ολυμπιακός… περιμένει στη γωνία. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κίνηση, όμως παρακολουθεί στενά την υπόθεση και αν ο Κροάτης μείνει ελεύθερος θα προσπαθήσει να τον αποκτήσει.

Άλλωστε, πρόκειται για έναν παίκτη που θα ταίριαζε απόλυτα στο μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα.