Παναθηναϊκός – Ρεάλ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/02)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» επικράτησαν δύσκολα στο κουπόνι ΟΠΑΠ στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Βιλερμπάν.

Το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο στην 3η περίοδο οι Γάλλοι κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι, με αποτέλεσμα το τελευταίο δεκάλεπτο να γίνει ντέρμπι, αλλά στο τέλος ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις να πάρει τη νίκη στο πρόγραμμα αγώνων.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκός αρχηγός, Κώστας Σλούκας ο οποίος σε 28 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 26 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ, ενώ είχε και 1 κλέψιμο. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τζέριαν Γκραντ (15 π., 5 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.) και Ρισόν Χολμς (11 π., 9 ριμπ., 1 ασίστ, 3 κλεψ., 3 μπλοκ).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Ρεάλ;

Το Παναθηναϊκός – Ρεάλ live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Ρεάλ Τρίτη 03 Φεβρουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Ρεάλ;

