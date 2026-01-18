Παναιτωλικός – Λεβαδειακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (19/01)

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός live stream στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα αγώνων στο ελληνικό πρωτάθλημα κλείνει με μια σπουδαία επαρχιώτικη μονομαχία. Οι Αγρινιώτες υποδέχονται τους Βοιωτούς, με τους δεύτερους να κάνουν τα πάντα ώστε να μείνουν σε τροχιά τετράδας.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναιτωλικός εναντίον Λεβαδειακός;

Το Παναιτωλικός – Λεβαδειακός live streaming θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου (18:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναιτωλικός – Λεβαδειακός Δευτέρα 19 Ιανουαρίου – 18:00 COSMOTE SPORT 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Παναιτωλικός – Λεβαδειακός;

