Παιχταράς από την Premier League για τη Stoiximan Super League!

Τον μάθαμε από το λάδι που τον είδαμε να απλώνει στα μούσκουλά του πριν μπει στο γήπεδο.

Σύντομα, λοιπόν, ίσως ο Αντάμα Τραορέ να χρησιμοποιεί… ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Εντάξει, ίσως και όχι.

Όμως δεν είναι απίθανο να τον δούμε στη χώρα μας.

Ο Ισπανός εξτρέμ έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Αγγλία κι ένα πέρασμα από την Μπαρτσελόνα, όμως πλέον δείχνει έτοιμος για μια νέα πρόκληση.

Η Γουέστ Χαμ υποβιβάστηκε, το συμβόλαιό του με αυτή λήγει τον Ιούνιο και από τη στιγμή που μένει ελεύθερος είναι δεδομένο πως απασχολεί το Big-4 της Ελλάδας.

«Ματιές» στον Αντάμα ρίχνουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αλλά και ο ΠΑΟΚ, αφού μιλάμε για έναν παίκτη, που δεν είναι σε κακή ηλικία (30) και με την ταχυδύναμή του μπορεί να προκαλέσει πανικό στην Ελλάδα.

Φυσικά, είναι ένα θέμα το υψηλό του κασέ, αλλά αν υπάρξει πραγματική θέληση, αυτό μπορεί να λυθεί.