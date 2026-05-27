Σενάριο βόμβα για Χεζόνια και Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός την πήρε την Ευρωλίγκα που τόσο ήθελε. Αλλά δεν πρόκειται να επαναπαυτεί. Στόχος του, τώρα που… έσπασε την κατάρα, είναι να κυριαρχήσει για χρόνια στην Ευρώπη.

Για αυτό και θέλει να χτίσει ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα. Ήδη «τσεκάρει» κάθε δυνατή περίπτωση που κυκλοφορεί. Και δεν αποκλείεται να κάνει μια κίνηση που θα δημιουργήσει πολύ θόρυβο.

Ο Μάριο Χεζόνια είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει αρκετά τους «ερυθρόλευκους». Αδιαμφισβήτητες οι ικανότητές του, αλλά αυτό που… ψήνει πιο πολύ τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους ανθρώπους του club είναι το ότι μπορεί να αγωνιστεί και στο «3» αλλά και στο «4».

Και οι… διπλοθεσίτες «μετρούν» πολύ στο μυαλό του κόουτς του Ολυμπιακού.

Προφανώς, βέβαια, πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση, τόσο λόγω του συμβολαίου του Χεζόνια με τη Ρεάλ (μέχρι το 2029) όσο και της… δηλωμένης σύνδεσής του με τον Παναθηναϊκό. Ακραίο, ίσως, το σενάριο. Αλλά σίγουρα όχι απίθανο…