Ολυμπιακός – Βαλένθια Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/12)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ από την Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας την ήττα με 98-85.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κινήθηκαν σε ρηχά νερά και πληρώνοντας κυρίως το κάκιστο τρίτο δεκάλεπτό τους δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί απέναντι στους «μπλαουγκράνα» στο πρόγραμμα αγώνων. Μοναδικοί διακριθέντες για τους Πειραιώτες οι Σάσα Βεζένκοφ (22 π., 5 ριμπ., 1 κλεψ.), Ντόντα Χολ (11 π., 8 ριμπ., 1 κλεψ., 2 μπλοκ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (19 π., 3 ριμπ., 2 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Βαλένθια ;

Το Ολυμπιακός – Βαλένθια live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ολυμπιακός – Βαλένθια Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Βαλένθια;

