Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι-φωτιά με φοβερό… εντεκάρι! 🔥😵

Έφτασε κι αυτή η ώρα! Ώρα φοβερού ντέρμπι στο Φάληρο. Η «μάχη» στην κορυφή της βαθμολογίας Σούπερ Λιγκ έχει ανάψει για τα καλά. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – παρέα με την ΑΕΚ – στέκουν ισόβαθμοι στην πρώτη θέση και ακονίζουν τα ξίφη τους, έτοιμοι να τα διασταυρώσουν στο πιο κομβικό ματς στο κουπόνι της 24ης αγωνιστικής.  

Η αγωνία στα ύψη, το ίδιο και το… στοιχηματικό ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται με το στοίχημα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
2.20stoiximan
3.00stoiximan

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ αποδόσεις 

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός ▶️ Κανάλι Live Streaming

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην… εντυπωσιάζει όμως τελευταία την κάνει τη δουλειά του, Αναζητά εκδίκηση από τον ΠΑΟΚ, που φέτος τον έχει νικήσει δις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, και παίζει στην έδρα του. Αναμενόμενα, λοιπόν, έχει ρόλο φαβορί, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ
1.90novibet
3.45novibet
4.30novibet

Πάντα, βέβαια, έχουν ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Ας ρίξουμε μια ματιά παρακάτω. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.30bet365
2.05pamestoixima
1.64elabet

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα 

ΠΑΟΚ

Τα ντέρμπι, όμως, φυσικά δίνουν… ψωμάκι και για πιο ιδιαίτερες επιλογές. Μιλάμε φυσικά για ειδικά στοιχήματα, συνδυαστικά και bet builder. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κι εμείς φροντίσαμε να ξεχωρίσουμε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ+G/G+OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ
11.00pamestoixima
ΠΑΟΚ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
5.33elabet
ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
4.33bet365
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ
5.50novibet
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
6.00stoiximan

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 1HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

