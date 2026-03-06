Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (06/03)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο μεγάλο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Και οι δύο ομάδες έρχονται από αρνητικά αποτελέσματα στο πρόγραμμα αγώνων (κόντρα σε Ζαλγκίρις και Παρί αντίστοιχα) και ψάχνουν τον τρόπο να επιστρέψουν στις νίκες, με φόντο το πλεονέκτημα έδρας στη φάση των play-off.

Στην τελευταία τους συνάντηση ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα με 79-68 στο κουπόνι, κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο για τη φετινή σεζόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο νεοφερμένος Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος σε 30 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 15 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ, ενώ πραγματοποίησε και 1 κλέψιμο.

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 06 Μαρτίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Παρασκευή 06 Μαρτίου ( 21:15 ) Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός;

