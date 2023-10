O Στιβ Κερ δεν ήξερε ποιος είναι ο Βεζένκοφ (vid)

Ο Στιβ Κερ «πιάστηκε» αδιάβαστος στο ματς των Γουόριορς εναντίον των Κινγκς. Έψαχνε να βρει ποιος είναι το «7» των Κινγκς, ο οποίος ήταν εν τέλει ο Σάσα Βεζένκοφ.

Η κάμερα έπιασε τον προπονητή των Γουόριορς και των ΗΠΑ, να ρωτά τους συνεργάτες του για το ποιος είναι ο Βούλγαρος φόργουορντ.

Έπειτα, είδε τις σημειώσεις του και κατάλαβε ότι είναι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και MVP της Euroleague.

Δείτε παρακάτω το στιγμιότυπο:

