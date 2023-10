O πρώην του ΠΑΟΚ που σκοράρει ακόμα στα 53 του!

Ο συγκεκριμένος παίκτης έπαιξε στον ΠΑΟΚ την σεζόν 1996/97, έπαιξε και στην εθνική Ρουμανίας για ένα διάστημα και αγωνίζεται μέχρι σήμερα όντας στα 53 του. Ο λόγος για τον Ιονέλ Πίρβου, που είναι παίκτης-προπονητής της Μπρασόφ στην 3η κατηγορία της Ρουμανίας.

Στον χθεσινό αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας του, σκόραρε τρομερό γκολ με βολέ εκτός περιοχής! Η ομάδα του προηγήθηκε με δύο τέρματα, αλλά στο φινάλε αρκέστηκε στο βαθμό, αφού ισοφαρίστηκε σε 2-2.

Ο Πίρβου δήλωσε για το γκολ του: «Είναι ένα από τα ομορφότερα γκολ της καριέρας μου και θα μείνει στην ιστορία γιατί το έβαλα στα 53. Από ό,τι θυμάμαι, το τελευταίο μου γκολ ήταν το 2005».

Το γκολ που πέτυχε ο Ρουμάνος:

🇷🇴 Story of the year!

Yesterday, Ionel Pârvu (53yo) scored a banger for SR Brasov in Romania’s third division. The former Steaua player, 4-time champion, is also the Brasov’s coach. The club is facing financial and sporting issues.

The goal, celebration & reaction, priceless. pic.twitter.com/IjnDRrYyW7

— Alex Scout (@AlexScoutRo) October 29, 2023