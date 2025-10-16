Ο Παναθηναϊκός στην Πόλη με σούπερ ενισχυμένες επιλογές από την Elabet

Μετά το επιτυχημένο restart απέναντι στη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη: εκεί όπου πέρσι έζησε μερικές από τις πιο έντονες, δύσκολες και αγχωτικές στιγμές του στον δρόμο για το Final-4. Η αναμέτρηση με την Εφές δεν είναι απλώς άλλο ένα παιχνίδι της EuroLeague. Για αμφότερες τις ομάδες μοιάζει με ευκαιρία για επιβεβαίωση και το να μετρήσουν το ταβάνι τους σε αυτό το πρώιμο στάδιο της διοργάνωσης.

Η Εφές προέρχεται από ένα εντυπωσιακό διπλό στο ΣΕΦ και δείχνει πως ξαναβρίσκει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της, ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά. Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί σταθερό τον ηγέτη της. Μόνο που δίπλα του έχει στηθεί μία πολύ δυνατή περιφερειακή γραμμή, από τις καλύτερες στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, έχει τις δικές του απαντήσεις. Την Τετάρτη ο Χολμς μπήκε για πρώτη φορά στην εξίσωση του Αταμάν και έδωσε πνοή στη ρακέτα με double-double, ενώ ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε από τον τραυματισμό στην ίδια καυτή διάθεση που είχε πριν, με τη συνεργασία τους στο pick n’ roll να είναι βγαλμένη από τα όνειρα του προπονητή τους.

Το ζητούμενο πάντως είναι ξεκάθαρο για τον Παναθηναϊκό: να επιβάλει ρυθμό από νωρίς, αλλά κυρίως να συνεχίζει να πυροβολεί μπροστά. Όταν η ομάδα «τρέχει» και ξεκινά δυνατά, δεν γίνεται να την κοντράρει ο αντίπαλος. Μέχρι στιγμής στη σεζόν, έχει μείνει κάτω από τους 87 πόντους μόλις μία φορά (στους 86 με τη Μπασκόνια). Το μοτίβο αυτό δεν είναι τυχαίο. Όσες ομάδες ξεπέρασαν αυτό το όριο απέναντι στην Εφές, βρήκαν τον τρόπο να τη νικήσουν.

Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει την καλύτερη παράδοση απέναντι στην Εφές. Μόλις μία νίκη στα επτά τελευταία τους παιχνίδια, την περσινή στα playoffs, κάνουν ακόμα πιο δύσκολη, αλλά σε καμία περίπτωση ακατόρθωτη την αποψινή αποστολή στο «Σινάν Ερντέμ».

