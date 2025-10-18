O Mεντιλίμπαρ επιβεβαίωσε την επιστροφή τού παικταρά!🔥

Ο Ισπανός τεχνικός και η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό.

Παρά το γεγονός οτι δεν είχε προκριματική φάση, ο Ολυμπιακός εντούτοις εχει βγάλει ηδη αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Και ο Μεντιλίμπαρ αν και είχαμε και δύο διακοπές δεν έχει μπορέσει να δουλέψει με όλη την ομάδα όπως θα ήθελε.

Ακόμα και τώρα δεν είχε Ροντινέι και Στρεφέτσα. Και ειδικά του Ροντινέι ειναι σοβαρό θέμα μιας και μιλάμε για έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Και επειδή ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα ο Μεντιλίμπαρ θα τους ήθελε όλους.

Όμως επιβεβαίωσε δύο πράγματα ο Ισπανός τεχνικός. Μία μεγάλη επιστροφή και το τι θα κάνει στην τετράδα φωτιά που ακολουθεί.

«Η αλήθεια είναι πως πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που γύρισαν από τις Εθνικές τους. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αυτοί είναι έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι, όμως, μόνο τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Είναι συνολικά επτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση», είπε αρχικά.

Και η λέξη διαχείριση είναι κομβική για να δούμε πως θα μοιράσει τον χρόνο ο Μεντιλίμπαρ. Όσο για την επιστροφή; Δεν είπε το όνομά του, αλλά από την στιγμή που δεν τον έβαλε στις απουσίες…

«Έχουμε δύο τραυματίες που λείπουν εδώ και αρκετές μέρες, τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέι. Επίσης περιμένουμε τον Μπρούνο να επιστρέψει από την Εθνική του ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά και θα αποφασίσουμε αρχικά για το πρώτο ματς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται».

Άρα ο Γιάρεμτσουκ έχει επιστρέψει και ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει κανονικά.