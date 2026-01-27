Νάπολι – Τσέλσι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (28/01)

Νάπολι – Τσέλσι live stream στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η τελευταία αγωνιστική μάς επιφυλάσσει μια σπουδαία αναμέτρηση, ανάμεσα στη Νάπολι και την Τσέλσι. Δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικό σκοπό. Αυτό που μετράει, όμως, είναι πως θα «ματώσουν» για τους τρεις βαθμούς.

Ποιο κανάλι δείχνει Νάπολι εναντίον Τσέλσι;

Το Νάπολι – Τσέλσι live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 3HD..

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Νάπολι – Τσέλσι Τετάρτη 28 Ιανουαρίου- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD

Πώς θα δω Live Streaming το Νάπολι – Τσέλσι;

