Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: 🔥 Μεσοβδόμαδη ποδοσφαιρική πανδαισία στο 12.40 🤯

Αυτή η εβδομάδα δεν έχει ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, όμως στην Ισπανία θα βρούμε μια κόντρα προδιαγραφών Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτή την Τρίτη (02/12) η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί την Ατλέτικο Μαδρίτης για την εμβόλιμη 19η αγωνιστική της La Liga.

Αμφότερες αποτελούν διεκδικήτριες του τίτλου. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν εκμεταλλευτεί τις συνεχόμενες «γκέλες» της Ρεάλ και βρέθηκαν στην πρώτη θέση στη βαθμολογία Ισπανία. Τρεις πόντους πιο κάτω καραδοκούν οι «ροχιμπλάνκος» που παρά το κακό ξεκίνημά τους, έχουν φέρει την κατάσταση στα ίσια.

Πλούσιο το παρελθόν των δύο μονομάχων, με την Ατλέτικο να μην έχει χάσει στις δύο τελευταίες της εξόδους στη Βαρκελώνη. Είχε προηγηθεί το 2-1 στο περσινό πρωτάθλημα και στη συνέχεια το αξέχαστο 4-4 για το Copa del Rey. Κατά τα άλλα, η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε μετράει επτά ήττες στα δέκα τελευταία της ραντεβού με την Μπάρτσα (2-1-7).

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης στοίχημα

Όπως γνωρίζετε καλά, πρόκειται για δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές κολτούρες. Μερίδιο ευθύνης σε αυτό έχουν και οι δύο τεχνικοί τους. Από τη μία ο Χάνσι Φλικ, εραστής του «totaal voetbal» και από την άλλη, ο Τσόλο Σιμεόνε της σκληροπυρηνικής αμυντικής προσήλωσης.

Ως εκ τούτου, η Μπαρτσελόνα διαθέτει την κορυφαία επίδοση μπροστά στην Ισπανία με 39 γκολ. Με πρωτεργάτη τον Λαμίν Γιαμάλ, σκορπάει τον τρόμο στους αντιπάλους εντός και εκτός συνόρων, αν και η πρόσφατη επίσκεψη στο Λονδίνο δεν πήγε καλά (ήττα 3-0 από Τσέλσι).

Από την άλλη, η Ατλέτικο με 11 τέρματα παθητικό έχει την πρωτιά στη λίστα με τις καλύτερες άμυνες. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιτρέπει και τα πέμπτα λιγότερα xG (14,1). Ταυτόχρονα, ο Όμπλακ έχει κάνει τις λιγότερες αποκρούσεις ανά ματς (1,8), μιας και οι αμυντικοί του αποτρέπουν τις περισσότερες επικίνδυνες καταστάσεις.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης αποδόσεις

Ώρα για την καθιερωμένη ματιά στις αποδόσεις. Παρότι κάποιοι το περιμένετε πιο «κλειστό» ματς, η Μπάρτσα θεωρείται μεγάλο φαβορί στο 1.83 σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες. Στο 4.20 η ισοπαλία και 4.00 το διπλό της Ατλέτικο.

Η επίθεση των δύο μονομάχων πληρώνει, μιας και θα βρούμε Over 3,5 και G/G στο 2.03 και 1.42 αντίστοιχα. Αντιθέτως, το Under τιμάται σε 1.81 και το N/G σε 2.85.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά Α Ισπανίας, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ισπανική μονομαχία (02/12, 22:00) μέσα από τη συχνότητα του Novasports 1HD.