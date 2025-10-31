Μίλαν – Ρόμα: 🏆Ώρα να αποδείξουν πού ανήκουν⚔

Αυτή την Κυριακή καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, μιας και η εβδομάδα κλείνει με μία απολαυστική αναμέτρηση. Η Μίλαν υποδέχεται τη Ρόμα (02/11, 21:45) σε μια κόντρα που αφορά τις κορυφαίες θέσεις στη βαθμολογία Α Ιταλίας. Πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν μπει σε νέα εποχή τη φετινή σεζόν και καλούνται να αποδείξουν τη βελτίωση τους με πράξεις.

Οι «ροσονέρι» μετά το στραβοπάτημα στην πρεμιέρα από την Κρεμονέζε (1-2) έχουν μπει στον σωστό δρόμο. Είναι αήττητοι εδώ και εννέα ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η απουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τους κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους. Πέραν των αξιοπρεπών αριθμών στην επίθεση, διαθέτουν και σπουδαία άμυνα. Επτά γκολ παθητικό καταγράφουν και επιτρέπουν μόλις 8,7 xG (4η καλύτερη επίδοση).

Η σωστή λειτουργία των μετόπισθεν αποτελεί σήμα κατατεθέν και της αντιπάλου τους. Οι φετινοί «τζαλορόσι» δέχονται 8,2 xG (3η καλύτερη επίδοση) και έχουν μόλις τέσσερα γκολ παθητικό. Με εξαίρεση τις ήττες από Τορίνο και Ίντερ (αμφότερες 1-0), μετράνε μόνο νίκες στη Serie A. Εν αντιθέσει με το Γιουρόπα Λιγκ που προβληματίζουν οι μόλις τρεις πόντοι σε τρεις αγωνιστικές (1-0-2).

Η ουσία είναι πως και οι δύο μονομάχοι εμφανίζονται πανέτοιμες, σε σχέση με πέρυσι, να διεκδικήσουν το σκουντέτο. Νάπολι και Ίντερ έχουν ακόμα τον πρώτο λόγο. Ωστόσο, με το ένα τέταρτο της σεζόν να έχει ολοκληρωθεί, μας έχουν δώσει καλούς λόγους να τις εμπιστευτούμε.

Μίλαν – Ρόμα στοίχημα

Ανέκαθεν χρήσιμη μια ματιά στο παρελθόν. Ένα στατιστικό ξεχωρίζει από τα μεταξύ τους ραντεβού και αφορά τα G/G. Θα παρατηρήσετε ότι προέρχονται από δέκα διαδοχικά ματς σε επίπεδο πρωταθλήματος που επιβεβαιώθηκε. Γενικότερα, το είδαμε να συμβαίνει 16 φορές στα 20 πιο πρόσφατα.

Μοιρασμένες οι νίκες και σχετικά ισορροπημένο ρεκόρ στις δέκα τελευταίες τους συναντήσεις. Η Μίλαν έχει πανηγυρίσει τέσσερις φορές, η αντίπαλός της τρεις, ενώ σε τρεις δεν υπήρξε νικητής. Με τους «ροσονέρι» γηπεδούχους, η Ρόμα έχει πάρει τρία τρίποντα στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια και έχασε τα πέντε (5-3-2).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το «μπρα ντε φερ» των πάγκων. Ο Αλέγκρι έχει αντιμετωπίσει τον Γκασπερίνι 29 φορές, περισσότερες από κάθε άλλον. Ο τεχνικός των Μιλανέζων έχει υπέρ του ρεκόρ 13-10-6 και 9-4-2 όντας γηπεδούχος. Από την άλλη, ο έμπειρος προπονητής των Ρωμαίων δεν έχει πάρει νίκη από τον ομόλογό του στις έξι πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους.

Μίλαν – Ρόμα αποδόσεις

Τον πρώτο λόγο έχει η Μίλαν όπως θα δείτε, με τον άσο να προσφέρεται στο 2.15. Αν εσείς πιστεύετε στο διπλό θα ανταμειφθείτε με απόδοση 3.70, ενώ η περίπτωση του Χ πληρώνει 3.10.

Στις αγορές των γκολ βλέπουμε να προκρίνονται συγκεκριμένες επιλογές. Το Over 2,5 βρίσκεται στο υψηλό 2.10, έναντι 1.73 του Under 2,5. Κάπως πιο ισορροπημένα τα πράγματα με τα G/G και N/G στα 1.80 και 1.93 αντίστοιχα.

Μίλαν – Ρόμα ειδικά

Αλίμονο αν σας αφήναμε δίχως έστω ένα ειδικό στοίχημα σε αυτή την ιταλική… τιτανομαχία. Βασισμένη στο πρόσφατο παρελθόν και τον… πειθαρχικό κώδικα θα είναι. Βλέπετε, στα δέκα τελευταία Μίλαν – Ρόμα ή Ρόμα – Μίλαν βγήκαν συνολικά πέντε κόκκινες κάρτες σε τέσσερα ματς. Υψηλός αριθμός αν μη τι άλλο.

Γιατί όχι και τώρα; Πάθος τόσο στο γήπεδο όσο και στους πάγκους υπάρχει. Δεν θέλει πολύ να επαναληφθεί το έργο. Αν σας αρέσει το ρίσκο της κόκκινης, θα το βρείτε σε απόδοση 4.50.

Μίλαν – Ρόμα κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Μίλαν – Ρόμα;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιταλική μονομαχία (02/11, 21:45) από το Cosmote Sport 2HD.