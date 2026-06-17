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Μεξικό – Νότια Κορέα: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (19/06)

Σαν… νεράκι έφυγε η πρώτη αγωνιστική στο Μουντιάλ 2026 και ήδη μπήκαμε στον δεύτερο γύρο, όπου τα πράγματα αρχίζουν να είναι κρίσιμα. Στην προκειμένη περίπτωση κρίσιμα ως προς την πρωτιά του πρώτου ομίλου. 

Τόσο το Μεξικό, όσο και η Νότια Κορέα μπήκαν με το… δεξί στη διοργάνωση, πήραν νίκες απέναντι σε Νότια Αφρική και Τσεχία και πλέον θέλουν ακόμη μια για να «σφιχταγκαλιάσουν» την κορυφή. 

Το σίγουρο είναι πως… έδειξαν ωραία πραγματάκια, για αυτό και ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αρκετά αμφίρροπο όσον αφορά στα προγνωστικά στοιχήματος. Πάμε να δούμε τι παίζει! 

Μεξικό – Νότια Κορέα αποδόσεις 

Μεξικό - Ν. Αφρική προγνωστικά Μουντιάλ

Η αλήθεια είναι πως οι Νοτιοκορεάτες, στην ανατροπή τους επί της Τσεχίας, έπιασαν μάλλον καλύτερα στάνταρ απόδοσης από ό,τι το Μεξικό. Το τελευταίο, όμως, αγωνίζεται εντός έδρας και για αυτό έχει σημαντικό χάντικαπ. Πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η winmasters

ΜΕΞΙΚΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
1.99winmasters
3.35winmasters
4.05winmasters

Από εκεί και πέρα, εννοείται πως πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά στην αγορά των γκολ. Άλλωστε και οι δύο ομάδες έδειξαν πως έχουν ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.40winmasters
1.57winmasters
2.09winmasters
1.70winmasters

Μεξικό – Νότια Κορέα ειδικά στοιχήματα 

Εντάξει, πάντως, καλά-χρυσά τα παραπάνω, ωραίο το 1Χ2 και τα γκολ, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως στη διάθεσή μας έχουμε και πολλά πιο… ιντριγκαδόρικα στοιχήματα, με τα οποία αξίζει να ασχοληθούμε. 

Μιλάμε, φυσικά, για τα ειδικά και συνδυαστικά, που πάντα προσφέρουν αυξημένη αξία. Αλλά και αυτή την αγωνία, όσο μια μια οι επιλογές αρχίζουν να επιβεβαιώνονται. Έχουμε τέτοιες για όλα τα γούστα και μπορείτε να τις δείτε παρακάτω. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.19winmasters
1/1+OVER 2,5
7.08winmasters
OVER 1,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.57winmasters
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ+UNDER 2,5
7.10winmasters
ΧΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ+ΜΕΞΙΚΟ OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ OVER 1,5 ΚΑΡΤΕΣ
10.75winmasters

Μεξικό – Νότια Κορέα ειδικά παικτών 

Παίξαμε… μπάλα λίγο με τον Ραούλ Χιμένες στην τελευταία πρόταση από τις παραπάνω, ωστόσο σίγουρα υπάρχει «ψωμάκι» και σε άλλες μονάδες των δύο ομάδων, όπως ο ποιοτικότατος Σον και ο μετρονόμος Ιν Μπεόμ. Μπόλικες οι εξαιρετικές επιλογές όσον αφορά στα ειδικά παικτών, ενώ ακολουθούν αυτές που ξεχωρίσαμε. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΟΝ ΧΕΟΥΝΓΚ-ΜΙΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
3.45winmasters
KIM MIN-TZAE 95+ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΠΑΣΕΣ
4.00winmasters
ΜΠΡΑΪΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ ΑΣΙΣΤ
4.85winmasters

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