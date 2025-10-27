Μανόλο Χιμένεθ στο Sofializing της Novibet: «Πρέπει να ακούσουμε την ανάγκη των οπαδών για τίτλους»

Αποκαλυπτικός και γεμάτος ατάκες ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξή του στο Sofializing της Novibet.

Μιλώντας στη Σοφία Αλατζά και στο Sofialiazing, ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε τους λόγους που τον έκαναν να δεχτεί την πρόταση του Άρη και να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ στάθηκε στην ανάγκη που έχει ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης για τίτλους, κάτι που αποτελεί τεράστια επιθυμία των φιλάθλων του.

«Μπορούμε να κερδίσουμε έναν τίτλο, αλλά πρέπει να δουλέψουμε σωστά και μεθοδικά για να φτάσουμε εκεί», τόνισε μεταξύ άλλων ο άλλοτε πρωταθλητής Ελλάδας με την ΑΕΚ, λέγοντας επίσης πως ο Άρης έχει στην… πλάτη του μία μεγάλη βάση φιλάθλων.

Επιπρόσθετα, ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός ανέλυσε το αγωνιστικό του πλάνο για τους «κίτρινους» και έκανε ειδική αναφορά στα κακώς κείμενα των προηγούμενων μηνών μέσα στην ομάδα.

