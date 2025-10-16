Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Βελιγράδι για να διασταυρώσει το ξίφη του με τη Μακάμπι στο πλαισιο της 5ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 16/10

Ώρα έναρξης: 22:00

Γήπεδο: Aleksandar Nikolic Hall

Κανάλι: NovaSports Prime

Μακάμπι – Ολυμπιακός Live Streaming 16/10

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να παλέψουν για να κλείσουν με έστω και μία νίκη τη 2η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, μόλις δύο ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από την Εφές. Εκεί, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί καθ’ όλη της διάρκεια της αναμέτρησης, πληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την κούραση που κουβαλούσαν από το ντέρμπι «αιωνίων» της Κυριακής.

Όπως συνηθίζει εδώ και αρκετό καιρό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε στην αναμέτρηση «καυτός» και με το 3/3 έξω από τα 6.75 βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει γρήγορα στο +10 (12-2). Βέβαια, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς οι Τούρκοι έτρεξαν ένα σερί 0-10, γράφοντας το 14-15 (6′). Με τους Πειραιώτες να μην μπορούν με κανένα τρόπο να περιορίσουν τον Λάρκιν, η Εφές συνέχισε να σκοράρει με ευκολία, φτάνοντας στο +5 (16-21 στο 7′), όμως ο Άλεκ Πίτερς ήταν εκεί για να ρίξει τη διαφορά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου (25-28).

Ίδια η εικόνα με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, καθώς οι παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα δεν μπορούσαν να βρουν το «αντίδοτο» για την πολύ καλή επίθεση της Εφές, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να φτάσουν έως και του +10 (31-41 στο 14′). Με τον Τάισον Γουόρντ να βρίσκεται σε πολύ καλή ημέρα και με τον Κώστα Παπανικολάου να είναι κομβικός όσο βρέθηκε στο παρκέ, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις στην επίθεση, κλείνοντας το ημίχρονο στο +3 (51-48).

ΜΑΚΑΜΠΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Live Streaming

Ναι μεν ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, ωστόσο η Εφές βρήκε τον τρόπο να «πληγώσει» και πάλι την «ερυθρόλευκη» άμυνα και να πάρει εκ νέου το προβάδισμα (59-61 στο 27′). Ο Μιλουτίνοφ βγήκε σε εκείνο το σημείο μπροστά και σε συνδυασμό με την πολύ καλή εμφάνιση του Πίτερς οι Πειραιώτες πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ (67-61 στο 29′), αλλά οι Τούρκοι πρόλαβαν να ισοφαρίσουν πριν το 30′ (67-67).

Οι απουσίες, η καταπόνηση και τα φάουλ οδήγησαν τον κόουτς Μπαρτζώκα να παρατάξει στο παρκέ μία ιδιαίτερη 5αδα, με τους Λι, Νιλικίνα, Πίτερς, Βεζένκοφ και Χολ. Παρά το γεγονός ότι η Εφές μπήκε και πάλι μπροστά στο σκορ μετά από ένα αντιαθλητικό φάουλ του Λι, ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Πίτερς κατάφερε να προσπεράσει εκ νέου (73-72 στο 36′). Βέβαια, η Εφές δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, καθώς οι 5 σημαντικοί πόντοι του Κορντινιέ σε συνδυασμό με τις εύστοχες βολές του Λάρκιν έδωσαν στους Τούρκους.

Κορυφαίος στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο ήταν ο Πίτερς (14 π., 4 ριμπ., 1 κλεψ.), ενώ άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Γουόρντ (13 π., 5 ριμπ., 7 ασίστ) και Βεζένκοφ (12 π., 7 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ.).

«Απόψε χάσαμε πολλές φορές την μπάλα. Κάποιοι από τους βασικούς μας παίκτες, όπως ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ, που έπαιξαν πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι, έδειχναν πολύ κουρασμένοι και όσες αποφάσεις πήραν δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές. Στο τέλος το ματς κρίθηκε στη μία κατοχή. Το σουτ του Ντόρσεϊ ήταν πολύ σημαντικό. Το έχασε και εν τέλει ηττηθήκαμε», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Maccabi – Olympiacos Live Streaming

Όσον αφορά το Μακάμπι – Ολυμπιακός, ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σημερινό ματς, στην κούραση των παικτών του λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος και στους τραυματίες. Πιο αναλυτικά ανέφερε:

«Πρέπει να ξεκινήσουμε να το προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Οι συνεργάτες μου έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν. Θα δείξουμε ένα βίντεο το βράδυ και άλλο ένα αύριο και με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε κόντρα σε μια επιθετικογενή ομάδα που έχει δείξει την αξία της, καλούς σκόρερ, πολύ δημιουργικά γκαρντ.

Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις στο Βελιγράδι ακόμα και χωρίς κόσμο οι συνθήκες είναι λίγο ιδιαίτερες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο συνεπείς σε αυτά που πρέπει να κάνουμε».

Για την κούραση: «Έχουμε ένα επιτελείο ανθρώπων, φυσιοθεραπευτές, μασέρ και βέβαια όλοι οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο είναι επαγγελματίες στο πώς τρέφονται και ξεκουράζονται. Και έτσι πρέπει να είναι γιατί διαφορετικά η Ευρωλίγκα σε αφήνει έξω. Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι, το ίδιο ισχύει και για τη Μακάμπι. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο στην Ευρωλίγκα».

Για τους τραυματίες: «Θα παίξει και ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ με Πανιώνιο. Έκαναν καλή ατομική σήμερα το πρωί. Δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι σίγουρα. Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι άλλοι παίκτες που έπαιζαν πολύ».

Για το τι κρατάει από το παιχνίδι με την Εφές: «Μετά από ένα παιχνίδι δεν μου αρέσει να κρατάω ό,τι με συμφέρει και να πετάω ό,τι δεν με συμφέρει. Κάθε παιχνίδι χρήζει ανάλυσης για το τι εκτέλεσε καλά και τι όχι. Να μην γίνομαι κουραστικός, οι ομάδες είναι στην διεργασία να χτίσουν συνήθεις, να έχουν ρουτίνες, να παίζουν συστηματικά καλά. Καμία δεν το καταφέρνει, είμαι σίγουρος, αν δείτε τα αποτελέσματα θα το καταλάβετε.

Δεν μπορεί να το καταφέρει γιατί το Ευρωμοάσκετ ήταν αργά και οι προπονητές στην Ευρωλίγκα πρέπει να δείξουν ένα έργο που είναι ανέφικτο να φανεί, θέλει κάποιο χρόνο. Ακόμα κι αν κερδίζαμε χθες στη μια κατοχή το ίδιο θα έλεγα. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς και πρέπει να την περάσουμε».