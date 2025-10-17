ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ένας «Φαραώ» ικανός για το 5.50💣

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κυριακή χωρίς ντέρμπι δεν γίνεται, σωστά; Ευτυχώς στο κουπόνι θα βρούμε ακριβώς αυτό που ψάχνουμε. Μία παλιά καλή κόντρα στην Αγγλία, το «Northwest Derby» όπως σπάνια θα αποκαλέσουμε, δηλαδή Λίβερπουλ εναντίον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/10, 18:30). Όσο και αν έχει χάσει την αίγλη του τελευταία, πάντοτε θα καθηλώνει το ποδοσφαιρικό κοινό.

Η γηπεδούχος, μετά την περσινή κατάκτηση, επιχειρεί να το κάνει ξανά φέτος. Ενισχύθηκε όσο ποτέ άλλοτε το καλοκαίρι, όμως πριν τη διακοπή πραγματοποίησε μια μικρή αγωνιστική «κοιλιά». Προέρχεται από τρεις σερί ήττες και ελπίζει αυτό το διάλειμμα να τη βοήθησε να επανέλθει. Είμαστε στο σημείο όπου τα λάθη ακόμα συγχωρούνται.

Λιβερπουλ - Γιουναιτεντ

Από την άλλη, η φιλοξενούμενη μετά την… τραγωδία της περασμένης σεζόν, συνεχίζει να προβληματίζει. Μεγάλη η αστάθεια στα αποτελέσματα που φέρνει και ακόμα δεν πείθει πως είναι ικανή να πρωταγωνιστήσει. Τουλάχιστον, πριν τη διακοπή είχε το κεφάλι της ήσυχο, χάρη στο 2-0 επί της Σάντερλαντ.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
3.75 70.00

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στοίχημα

Λιβερπουλ - Γιουναιτεντ

Σε επίπεδο Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βρει… τον δάσκαλό της στην αποψινή της αντίπαλο. Μόλις μία νίκη έχει πανηγυρίσει στα 14 τελευταία ραντεβού τους, με το πλήρες ρεκόρ να μην την κολακεύει (1-6-7). Τα πράγματα πάντως γίνονται ακόμα χειρότερα αν μιλήσουμε για τις επισκέψεις της στο «Anfield».

Εκεί, η Λίβερπουλ παραμένει αήττητη για δέκα διαδοχικά παιχνίδια, ανεξαρτήτως διοργάνωσης (5-5-0). Πότε ήταν η τελευταία φορά που οι «κόκκινοι διάβολοι» έφυγαν χαρούμενοι; Ο Ιανουάριος του 2016! Μιλάμε δηλαδή για περίπου δέκα χρόνια δίχως τρίποντο στην έδρα της «μισητής» αντιπάλου.

Οι συναντήσεις τους συχνά πυκνά μάς χάριζαν θέαμα, το οποίο επιβεβαιώνουν τα γκολ. Ενδεικτικός αριθμός τα 10 Over 2,5 στις 11 πιο πρόσφατες. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται τέσσερα ματς όπου οι «ρεντς» βρήκαν δίχτυα τουλάχιστον τέσσερις φορές. Πράγματι, έχουν τη μερίδα του λέοντος αναφορικά με τα τέρματα που σημειώθηκαν.

Ώρα για την αγαπημένη σας στιγμή. Πάμε να δούμε τις αποδόσεις της αναμέτρησης με τη βοήθεια της Elabet.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Λιβερπουλ - Γιουναιτεντ

Δεν πιστεύουμε πως πέφτετε από τα σύννεφα αν σας πούμε ότι η ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι φαβορί. Ωστόσο, για ντέρμπι το 1.60 θεωρείται αρκετά χαμηλό. Τις αποδόσεις πλαισιώνουν το Χ στο 4.33 και το διπλό στο 4.50.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
1.60 4.33 4.50

Η παράδοση «μυρίζει» γκολ, συνεπώς βρίσκουμε το line των γκολ στο 3,5. Πιο συγκεκριμένα, το Over 3,5 πληρώνει 2.20 έναντι 1.65 του Under 3,5. Μεγάλο προβάδισμα έχει και το αμφίσκορο, με το G/G στο 1.54 σε σχέση με το 2.36 του N/G.

GOAL/GOAL NO/GOAL OVER 3,5 UNDER 3,5
1.54 2.36 2.20 1.65

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ειδικά

Σαλαχ

Ένα ενδιαφέρον ειδικό στοίχημα ξεχωρίσαμε από το ντέρμπι. Προσωποκεντρικό, όπως μας αρέσει. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ όπως ίσως ξέρετε, αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ της ιστορίας στα μεταξύ τους ματς. Ο Αιγύπτιος εξτρέμ έχει πετύχει συνολικά 16 τέρματα και ο λογαριασμός μπορεί να… ανέβει.

Έχει βρει δίχτυα στα τέσσερα πιο πρόσφατα. Fun fact ωστόσο, μόνο σε ένα κατάφερε να επικρατήσει η Λίβερπουλ (1-2-1). «Λουκούμι» το 2.28 που προσφέρεται να σκοράρει ο «Φαραώ» στο ματς. Αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, το να το κάνει πρώτος για τους «ρεντς» πληρώνει 5.50.

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Μ. ΣΑΛΑΧ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Μ. ΣΑΛΑΧ ΠΡΩΤΟΣ
2.28 5.50

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την αγγλική μονομαχία (19/10, 18:30) από το Novasports Premier League.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα