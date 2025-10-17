Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ένας «Φαραώ» ικανός για το 5.50💣

Κυριακή χωρίς ντέρμπι δεν γίνεται, σωστά; Ευτυχώς στο κουπόνι θα βρούμε ακριβώς αυτό που ψάχνουμε. Μία παλιά καλή κόντρα στην Αγγλία, το «Northwest Derby» όπως σπάνια θα αποκαλέσουμε, δηλαδή Λίβερπουλ εναντίον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/10, 18:30). Όσο και αν έχει χάσει την αίγλη του τελευταία, πάντοτε θα καθηλώνει το ποδοσφαιρικό κοινό.

Η γηπεδούχος, μετά την περσινή κατάκτηση, επιχειρεί να το κάνει ξανά φέτος. Ενισχύθηκε όσο ποτέ άλλοτε το καλοκαίρι, όμως πριν τη διακοπή πραγματοποίησε μια μικρή αγωνιστική «κοιλιά». Προέρχεται από τρεις σερί ήττες και ελπίζει αυτό το διάλειμμα να τη βοήθησε να επανέλθει. Είμαστε στο σημείο όπου τα λάθη ακόμα συγχωρούνται.

Από την άλλη, η φιλοξενούμενη μετά την… τραγωδία της περασμένης σεζόν, συνεχίζει να προβληματίζει. Μεγάλη η αστάθεια στα αποτελέσματα που φέρνει και ακόμα δεν πείθει πως είναι ικανή να πρωταγωνιστήσει. Τουλάχιστον, πριν τη διακοπή είχε το κεφάλι της ήσυχο, χάρη στο 2-0 επί της Σάντερλαντ.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3.75 70.00

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στοίχημα

Σε επίπεδο Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βρει… τον δάσκαλό της στην αποψινή της αντίπαλο. Μόλις μία νίκη έχει πανηγυρίσει στα 14 τελευταία ραντεβού τους, με το πλήρες ρεκόρ να μην την κολακεύει (1-6-7). Τα πράγματα πάντως γίνονται ακόμα χειρότερα αν μιλήσουμε για τις επισκέψεις της στο «Anfield».

Εκεί, η Λίβερπουλ παραμένει αήττητη για δέκα διαδοχικά παιχνίδια, ανεξαρτήτως διοργάνωσης (5-5-0). Πότε ήταν η τελευταία φορά που οι «κόκκινοι διάβολοι» έφυγαν χαρούμενοι; Ο Ιανουάριος του 2016! Μιλάμε δηλαδή για περίπου δέκα χρόνια δίχως τρίποντο στην έδρα της «μισητής» αντιπάλου.

Οι συναντήσεις τους συχνά πυκνά μάς χάριζαν θέαμα, το οποίο επιβεβαιώνουν τα γκολ. Ενδεικτικός αριθμός τα 10 Over 2,5 στις 11 πιο πρόσφατες. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται τέσσερα ματς όπου οι «ρεντς» βρήκαν δίχτυα τουλάχιστον τέσσερις φορές. Πράγματι, έχουν τη μερίδα του λέοντος αναφορικά με τα τέρματα που σημειώθηκαν.

Ώρα για την αγαπημένη σας στιγμή. Πάμε να δούμε τις αποδόσεις της αναμέτρησης με τη βοήθεια της Elabet.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Δεν πιστεύουμε πως πέφτετε από τα σύννεφα αν σας πούμε ότι η ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι φαβορί. Ωστόσο, για ντέρμπι το 1.60 θεωρείται αρκετά χαμηλό. Τις αποδόσεις πλαισιώνουν το Χ στο 4.33 και το διπλό στο 4.50.

Η παράδοση «μυρίζει» γκολ, συνεπώς βρίσκουμε το line των γκολ στο 3,5. Πιο συγκεκριμένα, το Over 3,5 πληρώνει 2.20 έναντι 1.65 του Under 3,5. Μεγάλο προβάδισμα έχει και το αμφίσκορο, με το G/G στο 1.54 σε σχέση με το 2.36 του N/G.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ειδικά

Ένα ενδιαφέρον ειδικό στοίχημα ξεχωρίσαμε από το ντέρμπι. Προσωποκεντρικό, όπως μας αρέσει. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ όπως ίσως ξέρετε, αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ της ιστορίας στα μεταξύ τους ματς. Ο Αιγύπτιος εξτρέμ έχει πετύχει συνολικά 16 τέρματα και ο λογαριασμός μπορεί να… ανέβει.

Έχει βρει δίχτυα στα τέσσερα πιο πρόσφατα. Fun fact ωστόσο, μόνο σε ένα κατάφερε να επικρατήσει η Λίβερπουλ (1-2-1). «Λουκούμι» το 2.28 που προσφέρεται να σκοράρει ο «Φαραώ» στο ματς. Αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, το να το κάνει πρώτος για τους «ρεντς» πληρώνει 5.50.

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Μ. ΣΑΛΑΧ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο Μ. ΣΑΛΑΧ ΠΡΩΤΟΣ 2.28 5.50

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την αγγλική μονομαχία (19/10, 18:30) από το Novasports Premier League.