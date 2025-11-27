Κόμο – Σασσουόλο Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (28/11)

Κόμο – Σασσουόλο live stream στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Αμφότεροι οι αποψινοί μονομάχοι έχουν εντυπωσιάσει στη φετινή Serie A. Υπάρχει, μάλιστα, ελληνικό ενδιαφέρον στο ματς λόγω του Τάσου Δουβίκα.

Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Μπορεί και οι δύο ομάδες να έχουν ελπίδες για αποτέλεσμα, αλλά η γηπεδούχος μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο.

Ποιο κανάλι δείχνει Κόμο εναντίον Σασσουόλο;

Το Κόμο – Σασουόλο live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου (21:45) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Κόμο – Σασουόλο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου – 21 :45 Cosmote Sport 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Κόμο – Σασσουόλο;

