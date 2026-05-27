«Κλέβει» παιχταρά από τη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του το… κάζο του αποκλεισμού από τη Βαλένθια και κοιτάει ήδη να «ρεφάρει» με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ταυτόχρονα, πάντως, κοιτάει επίσης και την επόμενη ημέρα του, με μόνο στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί και «δυνατές» προσθήκες και μια από τις περιπτώσεις που… καλοβλέπει είναι αυτή του Τρέι Λάιλς.

Ο Καναδός φόργουορντ έδειξε και στον πρόσφατο τελικό του Final 4 της Euroleague πόσο… φονικός μπορεί να είναι. Μιλάμε για έναν καταπληκτικό παίκτη και στο «τριφύλλι» το γνωρίζουν καλά αυτό.

Όπως επίσης γνωρίζουν πως δεν πρόκειται και για μια εύκολη υπόθεση. O 30χρονος μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι, αλλά η προτεραιότητά του είναι να επιστρέψει στο NBA.

Αμφίβολο το αν αυτό θα συμβεί.

Αν δεν περάσει, πάντως, ξανά στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να παλέψει για να τον ντύσει στα «πράσινα» και να ολοκληρώσει ακόμη μια «ηχηρή» μεταγραφή.