ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

«Κλέβει» παιχταρά από τη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του το… κάζο του αποκλεισμού από τη Βαλένθια και κοιτάει ήδη να «ρεφάρει» με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ταυτόχρονα, πάντως, κοιτάει επίσης και την επόμενη ημέρα του, με μόνο στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί και «δυνατές» προσθήκες και μια από τις περιπτώσεις που… καλοβλέπει είναι αυτή του Τρέι Λάιλς.

Ο Καναδός φόργουορντ έδειξε και στον πρόσφατο τελικό του Final 4 της Euroleague πόσο… φονικός μπορεί να είναι. Μιλάμε για έναν καταπληκτικό παίκτη και στο «τριφύλλι» το γνωρίζουν καλά αυτό.

Όπως επίσης γνωρίζουν πως δεν πρόκειται και για μια εύκολη υπόθεση. O 30χρονος μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι, αλλά η προτεραιότητά του είναι να επιστρέψει στο NBA.

Αμφίβολο το αν αυτό θα συμβεί.

Αν δεν περάσει, πάντως, ξανά στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να παλέψει για να τον ντύσει στα «πράσινα» και να ολοκληρώσει ακόμη μια «ηχηρή» μεταγραφή.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα