Κλείνει το… μάτι στη Stoiximan Super League ο Έρικσεν!

Κάθε μεταγραφική περίοδος έχει και τις… ευκαιρίες της για τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, που πάντα ενδιαφέρονται για «μπαμ» που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά.

Μια τέτοια στο επερχόμενο μεταγραφικό παζάρι ακούει και στο όνομα του Κρίστιαν Έρικσεν. Μετά την περιπέτεια με την καρδιά του, έχει επιστρέψει για τα καλά στο κορυφαίο επίπεδο, γράφοντας πολλές συμμετοχές σε επίπεδο Premier League.

Από εκεί, έφυγε για τη Βόλφσμπουργκ η οποία, παρά τη γεμάτη χρονιά του, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία.

Το συμβόλαιό του λήγει το 2027, όμως είναι πιθανό να αναζητήσει την έξοδό του και το Big-4 της Ελλάδας… παραμονεύει.

Είναι δεδομένο πως και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Έρικσεν, ακόμη και στα 34 του, θα αποτελούσε μια σπουδαία προσθήκη.

Η ποιότητα και η εμπειρία του υπόσχονται να τον βοηθήσουν να… κάνει παπάδες στο πρωτάθλημά μας, για αυτό και οι μεγάλες ελληνικές ομάδες ενδιαφέρονται για αυτόν.