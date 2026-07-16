Η Superbet στο πλευρό της Super League 2

Η Superbet, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Super League 2, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονομαστικού Χορηγού της διοργάνωσης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Superbet League 2, όπως θα ονομάζεται πλέον η κατηγορία, αποτελεί διαχρονικά έναν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μία διοργάνωση που φιλοξενεί ιστορικούς συλλόγους, αναδεικνύει νέα ταλέντα και συνδέεται άμεσα με δεκάδες τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νέα αυτή συμφωνία αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Superbet να στηρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα, επενδύοντας σε θεσμούς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλήματος και στην ανάδειξη των αυριανών πρωταγωνιστών του.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Superbet και η Superbet League 2 θα προχωρήσουν σε μία σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τον συνολικό εκσυγχρονισμό της διοργάνωσης.

Από την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας και την αξιοποίηση σύγχρονων στατιστικών εργαλείων, μέχρι τη δημιουργία νέων στοιχείων ταυτότητας, που θα ενισχύσουν την εικόνα της λίγκας, η συνεργασία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και δυναμικό περιβάλλον για ομάδες, φιλάθλους και συνεργάτες.

Η παρουσία της Superbet στη λίγκα εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική στήριξης του ελληνικού αθλητισμού και των διοργανώσεων που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της προβολής της λίγκας και στην ανάδειξη των ιστοριών, των συλλόγων και των ανθρώπων που αποτελούν τον πυρήνα της διοργάνωσης.

Παρακάτω η δήλωση του Γιάννη Καλαμβόκη, General Manager της Superbet Greece, για την έναρξη της συνεργασία της με την Superbet League 2:

«Η χορηγική μας συνεργασία με τη Superbet League 2 αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρα από την προβολή του θεσμού, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη των ομάδων που αγωνίζονται στη λίγκα, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να εξελιχθούν αγωνιστικά και οργανωτικά.

Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη μιας διοργάνωσης δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της Super League 2, επενδύοντας σε νέες υπηρεσίες, ψηφιακά εργαλεία και πρωτοβουλίες που θα αναβαθμίσουν συνολικά την εμπειρία των φιλάθλων και το αποτύπωμα της διοργάνωσης».