ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Η Superbet στο πλευρό της Super League 2

Η Superbet στο πλευρό της Super League 2

Η Superbet, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Super League 2, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονομαστικού Χορηγού της διοργάνωσης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Superbet League 2, όπως θα ονομάζεται πλέον η κατηγορία, αποτελεί διαχρονικά έναν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μία διοργάνωση που φιλοξενεί ιστορικούς συλλόγους, αναδεικνύει νέα ταλέντα και συνδέεται άμεσα με δεκάδες τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νέα αυτή συμφωνία αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Superbet να στηρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα, επενδύοντας σε θεσμούς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλήματος και στην ανάδειξη των αυριανών πρωταγωνιστών του.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Superbet και η Superbet League 2 θα προχωρήσουν σε μία σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τον συνολικό εκσυγχρονισμό της διοργάνωσης.

Από την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας και την αξιοποίηση σύγχρονων στατιστικών εργαλείων, μέχρι τη δημιουργία νέων στοιχείων ταυτότητας, που θα ενισχύσουν την εικόνα της λίγκας, η συνεργασία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και δυναμικό περιβάλλον για ομάδες, φιλάθλους και συνεργάτες.

Η παρουσία της Superbet στη λίγκα εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική στήριξης του ελληνικού αθλητισμού και των διοργανώσεων που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της προβολής της λίγκας και στην ανάδειξη των ιστοριών, των συλλόγων και των ανθρώπων που αποτελούν τον πυρήνα της διοργάνωσης.

Παρακάτω η δήλωση του Γιάννη Καλαμβόκη, General Manager της Superbet Greece, για την έναρξη της συνεργασία της με την Superbet League 2:
«Η χορηγική μας συνεργασία με τη Superbet League 2 αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρα από την προβολή του θεσμού, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη των ομάδων που αγωνίζονται στη λίγκα, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να εξελιχθούν αγωνιστικά και οργανωτικά.

Πιστεύουμε ότι η εξέλιξη μιας διοργάνωσης δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της Super League 2, επενδύοντας σε νέες υπηρεσίες, ψηφιακά εργαλεία και πρωτοβουλίες που θα αναβαθμίσουν συνολικά την εμπειρία των φιλάθλων και το αποτύπωμα της διοργάνωσης».

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα