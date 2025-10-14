Η πρώτη κίνηση του Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό!🔥

Η οδηγία που του δόθηκε και η κίνηση που ετοιμάζει ο Ιταλός για τους πράσινους.

Μπορεί ακόμα να μην υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση του Μπαλντίνι, αλλά η προεργασία και συνεργασία προχωράει κανονικά ανάμεσα στον Αλαφούζο και τον Ιταλό.

Άλλωστε ο Ιταλός ξέρει πολύ καλά την δουλειά του και προφανώς θα προσαρμοστεί άμεσα στις ανάγκες και στα όσα θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος. Το ερώτημα είναι τι θέλει ο ιδιοκτητής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Πάμε να βάλουμε τα δεδομένα κάτω.

Ο Αλαφούζος ουσιαστικά ζήτησε μια συνολική αξιολόγηση του συλλόγου. Από τον προπονητή και το τεχνικό τιμ μέχρι τα πρόσωπα που βρίσκονται στη διοίκηση και έχουν να κάνουν φυσικά με το αγωνιστικό τμήμα.

Ο Μπαλντίνι όσο ήταν στην Ελλάδα πήγε και στο Κορωπί πήγε και ειδε και ματς του Παναθηναικού αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στις υποδομές του συλλόγου.

Ο Μπαλντίνι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα επιστρέψει με μία αναλυτική έκθεση προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για να αποφασίσει ο Αλαφούζος αν θα προχωρήσει σε όλα όσα θα του ζητήσει ο Ιταλός.

Που αυτός είναι και ο στόχος. Και αυτή ακριβώς είναι η πρώτη κινηση του Μπαλντίνι. Η αξιολόγηση και φυσικά οι προτάσεις για την εξέλιξη του Παναθηναϊκού σε μια μεγάλη έκθεση που θα ετοιμάσει.