H αλήθεια για τη ρήτρα του Ζαρουρί💣

Το πραγματικό deal του Παναθηναϊκού με τον Μαροκινό εξτρέμ.

Είχαν ακουστεί πολλά για το deal του Παναθηναϊκού με τον Ζαρουρί και το τι προβλέπεται στην οψιόν αγοράς των «πρασίνων» με τη Λανς.

Το πιο γνωστό σενάριο ήθελε να συμφωνεί με την Λανς για τον δανεισμό του παίκτη με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εάν ο Παναθηναϊκός έμπαινε στην League Phase του Europa League.

Με λίγα λόγια δηλαδή μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένα χρήματα στους Γάλλους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει. Και έρχομαι εγώ να σας πω τα πραγματικά δεδομένα της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Δεδομένο πρώτο: Παναθηναϊκός και Λανς συμφώνησαν για τον δανεισμό του Ζουραρί

Δεδομένο δεύτερο: Έχει μπει οψιόν αγοράς

Δεδομένο τρίτο: Αυτή η οψιόν έχει δύο διαφορετικούς όρους

Δεδομένο τέταρτο: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον αγοράσει ανά πάσα στιγμή εάν δώσει 3.000.000 ευρώ

Δεδομένο πέμπτο: Η οψιόν αγοράς γίνεται υποχρεωτική εάν ο Παναθηναϊκός πετύχει συγκεκριμένους στόχους μέσα στη σεζόν

Αυτό που δεν έχω μάθει ακόμα είναι ποιοι στόχοι είναι αυτοί αλλά θα επανέλθω.

Γενικά εάν συνεχίσει έτσι ο Ζουραρί δεν βλέπω να περιμένει ο Παναθηναϊκός και θα σκάσει τα τρία εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του.