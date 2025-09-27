ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

H αλήθεια για τη ρήτρα του Ζαρουρί💣

παναθηναϊκός αποδόσεις γιουρόπα λιγκ

Το πραγματικό deal του Παναθηναϊκού με τον Μαροκινό εξτρέμ.

Είχαν ακουστεί πολλά για το deal του Παναθηναϊκού με τον Ζαρουρί και το τι προβλέπεται στην οψιόν αγοράς των «πρασίνων» με τη Λανς.

Το πιο γνωστό σενάριο ήθελε να συμφωνεί με την Λανς για τον δανεισμό του παίκτη με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εάν ο Παναθηναϊκός έμπαινε στην League Phase του Europa League.

Με λίγα λόγια δηλαδή μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένα χρήματα στους Γάλλους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει. Και έρχομαι εγώ να σας πω τα πραγματικά δεδομένα της συμφωνίας των δύο πλευρών.

  • Δεδομένο πρώτο: Παναθηναϊκός και Λανς συμφώνησαν για τον δανεισμό του Ζουραρί
  • Δεδομένο δεύτερο: Έχει μπει οψιόν αγοράς
  • Δεδομένο τρίτο: Αυτή η οψιόν έχει δύο διαφορετικούς όρους
  • Δεδομένο τέταρτο: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον αγοράσει ανά πάσα στιγμή εάν δώσει 3.000.000 ευρώ
  • Δεδομένο πέμπτο: Η οψιόν αγοράς γίνεται υποχρεωτική εάν ο Παναθηναϊκός πετύχει συγκεκριμένους στόχους μέσα στη σεζόν

Αυτό που δεν έχω μάθει ακόμα είναι ποιοι στόχοι είναι αυτοί αλλά θα επανέλθω.

Γενικά εάν συνεχίσει έτσι ο Ζουραρί δεν βλέπω να περιμένει ο Παναθηναϊκός και θα σκάσει τα τρία εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα