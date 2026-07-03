Γιαμπουσέλε: Έτσι θα γίνει κάτοικος Πειραιά!

Μπορεί τα πράγματα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού να μην πήγαν όσο καλά θα περίμενε Γκερσόν Γιαμπουσέλε, όμως η αξία του δεν αμφισβητείται.

Ο Γάλλος φόργουορντ εξακολουθεί να αποτελεί… εγγύηση ποιότητας, το ξέρουμε πολύ καλά από τον καιρό του στη Ρεάλ Μαδρίτης, και για αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού.

Ο Γιαμπουσέλε είναι πολύ πιθανό να μη συνεχίσει στο NBA, αλλά να επιστρέψει στην Ευρώπη και σε αυτή την περίπτωση οι «ερυθρόλευκοι» θα τον ήθελαν πολύ.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ρόλο… ατζέντη έχει λάβει ο Εβάν Φουρνιέ που προσπαθεί να πείσει τον συμπατριώτη του να τον ακολουθήσει στον Πειραιά.

Βέβαια, δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση. Ειδικά από τη στιγμή που ο Γάλλος φόργουορντ απασχολεί πολύ και τη Βιλερμπάν.

Η ομάδα από τη Λιόν δείχνει αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη και ρίχνει τρελό χρήμα.

Κάτι τέτοιο αναμένεται να κάνει και προκειμένου να εξασφαλίσει την υπογραφή του Γιαμπουσέλε, ανταγωνιζόμενη τον Ολυμπιακό.