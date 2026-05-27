Φαλ: Μένει Ελλάδα, αλλάζει φανέλα ο Γάλλος!

Πλέον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν… αστειεύονται καθόλου. Αμφότερες οι διοικήσεις των συλλόγων έχουν βαλθεί να εκτοξεύσουν τις ομάδες τους.

Και ξέρουν πως για να το κάνουν, θα πρέπει να κάνουν και τις καλύτερες δυνατές μεταγραφές. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και μια από τις πολύ καλές περιπτώσεις που τσεκάρουν και οι δύο Θεσσαλονικείς είναι αυτή του Μουσταφά Φαλ.

Το συμβόλαιο του Γάλλου σέντερ με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το 2027, αλλά σε περίπτωση αποχώρησής του από τους «ερυθρόλευκους» και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα… πέσουν στην αρένα για να τον αποκτήσουν και να γεμίσουν τη ρακέτα τους με ποιότητα και εμπειρία.

Πέρα από αυτό, υπάρχει και ακόμη μια σημαντική μεταβλητή που δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα του Φαλ να πάρει ελληνικό διαβατήριο, ανάλογα με το πόσο καιρό επιθυμεί να παραμείνει στη χώρα μας.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αυτό καθιστά την περίπτωση του 34χρονου ακόμη πιο ελκυστική για τους δύο φιλόδοξους Θεσσαλονικείς.