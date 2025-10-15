ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Εξελίξεις με τις ανανεώσεις στον Ολυμπιακό!💥

olympiakos

Οι επόμενες κινήσεις που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός πριν τα Χριστούγεννα.

Μία φορά άφησε το θέμα και έτρεχε ένα καλοκαίρι να κλείσει τις υποθέσεις και τελικά από τις τέσσερις μεγάλες έμεινε με τις δύο. Θυμάστε μετά το Κόνφερενς που ο Ολυμπιακός έπρεπε να διαχειριστεί τις υποθέσεις των Φορτούνη, Κάρμο, Ποντένσε, Ελ Καμπί και τελικά κράτησε τους δύο.

Και από τότε ο Ολυμπιακός δεν περιμένει τους τελευταίες έξι μήνες του εκάστοτε συμβολαίου αλλά τα επεκτείνει πολύ νωρίτερα.

Το έκανε για παράδειγμα με τον Κοστίνια του οποίου το συμβόλαιο έληγε το 2028 και το πήγε μέχρι το 2029.

Και θα το κάνει και με τον Τσικίνιο ο οποίος στα 30 του δείχνει να είναι εκ των πολυτιμότερων φέτος. Το συμβόλαιο του Τσικίνιο λήγει το 2028 αλλά θα γίνει αναπροσαρμογή με καλύτερες απολαβές και το βλέπω να πηγαίνει και μέχρι το 2029.

Οι επόμενοι που παίρνουν σειρά είναι οι Ελ Κααμπί, Ζέλσον και Πιρόλα.

Το συμβόλαιο του Πιρόλα λήγει το 2027 αλλά ο Ολυμπιακός βλέποντας το ενδιαφέρον και από ιταλικές ομάδες θα το πάει μέχρι το 2028 τουλάχιστον και φυσικά με καλύτερο συμβόλαιο.

Ο Ελ Κααμπί μένει ελεύθερος και νομίζω το δικό του θέμα θα κριθεί προς το τέλος της σεζόν. Το ίδιο και ο Ζέλσον και μένει να δούμε αν θα ανάψει πράσινο φως ο Μεντιλίμπαρ για την ανανέωση του.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα