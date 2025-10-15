Εξελίξεις με τις ανανεώσεις στον Ολυμπιακό!💥

Οι επόμενες κινήσεις που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός πριν τα Χριστούγεννα.

Μία φορά άφησε το θέμα και έτρεχε ένα καλοκαίρι να κλείσει τις υποθέσεις και τελικά από τις τέσσερις μεγάλες έμεινε με τις δύο. Θυμάστε μετά το Κόνφερενς που ο Ολυμπιακός έπρεπε να διαχειριστεί τις υποθέσεις των Φορτούνη, Κάρμο, Ποντένσε, Ελ Καμπί και τελικά κράτησε τους δύο.

Και από τότε ο Ολυμπιακός δεν περιμένει τους τελευταίες έξι μήνες του εκάστοτε συμβολαίου αλλά τα επεκτείνει πολύ νωρίτερα.

Το έκανε για παράδειγμα με τον Κοστίνια του οποίου το συμβόλαιο έληγε το 2028 και το πήγε μέχρι το 2029.

Και θα το κάνει και με τον Τσικίνιο ο οποίος στα 30 του δείχνει να είναι εκ των πολυτιμότερων φέτος. Το συμβόλαιο του Τσικίνιο λήγει το 2028 αλλά θα γίνει αναπροσαρμογή με καλύτερες απολαβές και το βλέπω να πηγαίνει και μέχρι το 2029.

Οι επόμενοι που παίρνουν σειρά είναι οι Ελ Κααμπί, Ζέλσον και Πιρόλα.

Το συμβόλαιο του Πιρόλα λήγει το 2027 αλλά ο Ολυμπιακός βλέποντας το ενδιαφέρον και από ιταλικές ομάδες θα το πάει μέχρι το 2028 τουλάχιστον και φυσικά με καλύτερο συμβόλαιο.

Ο Ελ Κααμπί μένει ελεύθερος και νομίζω το δικό του θέμα θα κριθεί προς το τέλος της σεζόν. Το ίδιο και ο Ζέλσον και μένει να δούμε αν θα ανάψει πράσινο φως ο Μεντιλίμπαρ για την ανανέωση του.