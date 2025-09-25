Είναι εδώ για Ολυμπιακό ο Αϊζάια Τόμας!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη που έχει η ομάδα στα γκαρντ. Όπως τόνισε, το ρόστερ χρειάζεται φρεσκάρισμα και μεγαλύτερη ποιότητα στην περιφέρεια, κάτι που έφερε συζητήσεις γύρω από τις πιθανές κινήσεις των «ερυθρόλευκων» και οι στοιχηματικές εταιρίες δεν άργησαν να βγάλουν τους πρώτους υποψηφίους.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση από τον Έλληνα τεχνικό πάντως δεν έμεινε ασχολίαστη, καθώς έφτασε μέχρι τον Αϊζάια Τόμας. Ο έμπειρος Αμερικάνος, που έχει αφήσει το στίγμα του στο ΝΒΑ, φρόντισε να δείξει άμεσα τη διαθεσιμότητά του.

Με αφορμή σχετική ανάρτηση στα Social Media, ο Τόμας απάντησε λακωνικά με μία μόνο λέξη, «εδώ». Μέσα από αυτό το λιτό μήνυμα, έδειξε πως είναι διαθέσιμος να καλύψει το κενό που επεσήμανε ο Μπαρτζώκας και παράλληλα να εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Ολυμπιακό.

Η αντίδρασή του έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στους φιλάθλους. Για πολλούς, ο Τόμας συνεχίζει να θεωρείται παίκτης με εμπειρία, παραστάσεις υψηλού επιπέδου και μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει προσεκτικά την αγορά. Το αν υπάρχει συνέχεια στο… φλερτ με τον 36χρονο Αμερικανό παραμένει ανοιχτό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αξιολογούν όλες τις πιθανές λύσεις για την ενδυνάμωση της περιφέρειας τους.