Διπλό «μπαμ» ταράζει τα νερά στη EuroLeague!

Η Παρτιζάν είναι πολύ ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θέλει να μείνει κι αυτή τη σεζόν εκτός playoffs στη EuroLeague. Οπότε, το κλαμπ βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Οι Σέρβοι, λοιπόν, κάνουν διπλό «μπαμ» με παίκτες που έπαιζαν στο NBA μέχρι πρότινος. Ο στόχος; Να τους δώσουν το κάτι παραπάνω για να ανέβουν στην κατάταξη της Ευρωλίγκας, με τις στοιχηματικές εταιρίες να μην τους θεωρούν εκ των φαβορί για το Final Four της Αθήνας.

Ο πρώτος από τους δύο που φέρεται να έχει υπογράψει είναι ο Μο Μπάμπα. Σέντερ, 2.13μ., πρώην νούμερο 6 επιλογή στο draft από τους Ορλάντο Μάτζικ. Άνηκε στους Γιούτα Τζαζ, αλλά τον έκοψαν.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πτώση, αλλά τα προσόντα και το ταλέντο τα έχει. Η διάθεση αναζητείται.

Ο άλλος είναι ο πόιντ γκαρντ Τζάρεντ Μπάτλερ, που άφησαν ελεύθερο οι Φοίνιξ Σανς. Ο Μπάτλερ λογαριάζεται ως αντικαταστάτης του Νιλικίνα. Μπορεί να βοηθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Οι Μπάμπα και Μπάτλερ αναμένεται να υπογράψουν πολυετή συμβόλαια με την Παρτιζάν. Ο Ομπράντοβιτς φαίνεται να πιστεύει πως μπορούν να βοηθήσουν πολύ την ομάδα του.