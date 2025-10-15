ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός με Build A Bet* & Ενισχυμένες Αποδόσεις! (16/10)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο δεύτερο ματς της εβδομάδας για τη EuroLeague (22:00). Από εντός έδρας ήττες προέρχονται αμφότερες οι ομάδες.

bwin: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*!

Για το «διπλό» στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα και απόψε (22:00) ψάχνει το «διπλό» κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» στο φινάλε «λύγισαν» από την τέλει ηττήθηκαν με 78-82. Καθοριστικός ο Αϊζάια Κορντινιέ, που σκόραρε πέντε πόντους σε ενάμιση λεπτό στο φινάλε. Παράλληλα ο παράγοντας της κούρασης έπαιξε σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, κάτι που φάνηκε όπως τόνισε στις προσπάθειες των Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ανεβασμένος ο Τάισον Γουόρντ (13π., 5ριμπ.). Πρώτος σκόρερ ο Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους και το εκπληκτικό 80% από την γραμμή του τρίποντου (4/5)! Παραμένουν εκτός και στον αποψινό αγώνα οι Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς, όπως και μακροχρόνια τραυματίας Φαλ. Στο 1.85 η απόδοση στην bwin, να σκοράρει over 1,5 τρίποντο ο Πίτερς.

bwin: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός σε Live Streaming*!

Προβληματίζει η Μακάμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε εντός έδρας με 71-92 από την Μπαρτσελόνα και συνέχισε να προβληματίζει. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας «τρέχει» ρεκόρ 1-3, έχοντας επικρατήσει μόνο της Χαποέλ στο μεταξύ τους ντέρμπι. Η Μακάμπι βρέθηκε πίσω με 8-22 στο ξεκίνημα χάνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Μάρκιο Ντος Σάντος ξεχώρισε για την «ομάδα του λαού», με τον Βραζιλιάνο σέντερ να μετρά 18 πόντους και 6 ριμπάουντ. Πέντε σερί νίκες για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μακάμπι, ανεξαρτήτως έδρας. Στα τρία εξ αυτών οι Πειραιώτες σκόραραν 90+ πόντους και σ’ ένα 89. Στην bwin, η απόδοση να σκοράρει over 12,5 πόντους ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τιμάται στο 2.00.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα