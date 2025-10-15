bwin: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός με Build A Bet* & Ενισχυμένες Αποδόσεις! (16/10)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο δεύτερο ματς της εβδομάδας για τη EuroLeague (22:00). Από εντός έδρας ήττες προέρχονται αμφότερες οι ομάδες.

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα και απόψε (22:00) ψάχνει το «διπλό» κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» στο φινάλε «λύγισαν» από την τέλει ηττήθηκαν με 78-82. Καθοριστικός ο Αϊζάια Κορντινιέ, που σκόραρε πέντε πόντους σε ενάμιση λεπτό στο φινάλε. Παράλληλα ο παράγοντας της κούρασης έπαιξε σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, κάτι που φάνηκε όπως τόνισε στις προσπάθειες των Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ανεβασμένος ο Τάισον Γουόρντ (13π., 5ριμπ.). Πρώτος σκόρερ ο Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους και το εκπληκτικό 80% από την γραμμή του τρίποντου (4/5)! Παραμένουν εκτός και στον αποψινό αγώνα οι Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς, όπως και μακροχρόνια τραυματίας Φαλ. Στο 1.85 η απόδοση στην bwin, να σκοράρει over 1,5 τρίποντο ο Πίτερς.



Προβληματίζει η Μακάμπι



Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε εντός έδρας με 71-92 από την Μπαρτσελόνα και συνέχισε να προβληματίζει. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας «τρέχει» ρεκόρ 1-3, έχοντας επικρατήσει μόνο της Χαποέλ στο μεταξύ τους ντέρμπι. Η Μακάμπι βρέθηκε πίσω με 8-22 στο ξεκίνημα χάνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Μάρκιο Ντος Σάντος ξεχώρισε για την «ομάδα του λαού», με τον Βραζιλιάνο σέντερ να μετρά 18 πόντους και 6 ριμπάουντ. Πέντε σερί νίκες για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μακάμπι, ανεξαρτήτως έδρας. Στα τρία εξ αυτών οι Πειραιώτες σκόραραν 90+ πόντους και σ’ ένα 89. Στην bwin, η απόδοση να σκοράρει over 12,5 πόντους ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τιμάται στο 2.00.



