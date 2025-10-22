Αυτούς φέρνει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό!

Ο στόχος του Παναθηναϊκού με την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας. Ο σύλλογος να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη διεκδίκηση του τίτλου και να το παλέψει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.

Προφανώς ο Ράφα Μπενίτεθ έχει μελετήσει τον Παναθηναϊκό και αυτό ήταν και κάτι που εντυπωσίασε και τον Μπαλντίνι και τον ίδιο τον Αλαφούζο στη συνέντευξη που έκαναν οι δύο πλευρές.

Όμως εδώ θα διαβάζετε πάντα την επόμενη μέρα και ειδησούλες που δεν έχουν προκύψει ακόμα. Πάμε λοιπόν να σας βάλω στα ενδότερα του Μπενίτεθ.

Ο Ράφα εκπροσωπείται από την AC Talent η οποία μεταξύ άλλων έχει στο πελατολόγιο της και τον Τσάβι (επίσης άνεργος και ψάχνει ομάδα), τον Πάλοπ και τον Ετσεμπερία από προπονητές.

Όμως κοιτάτε αυτούς. Αλλά να βρείτε την λίστα με τους παίκτες που έχει.

Προφανώς δεν θα απασχολήσει τον Παναθηναϊκό ο Λε Νορμάντ ούτε ο Σιμεόνε. Όμως περιπτώσεις όπως αυτή του Πάμπλο Μάρι στα στόπερ και του Πάμπλο Τόρε για τα χαφ. Ειδικά την τελευταία περίπτωση κρατήστε την.

Μιλάμε για τον 22χρονο χαφ της Μαγιόρκα που δεδομένα θα απασχολήσει πολύ κόσμο και φυσικά είναι βασικό στέλεχος στο πρόγραμμα αγώνων. Εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση αλλά πλέον τα δεδομένα αλλάζουν πολύ για τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ αλλά και τον τεχνικό διευθυντή που θα έρθει.

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει τελείως την λογική του στο συγκεκριμένο κομμάτι.