ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Αυτούς φέρνει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό!

aek benitez

Ο στόχος του Παναθηναϊκού με την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας. Ο σύλλογος να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη διεκδίκηση του τίτλου και να το παλέψει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.

Προφανώς ο Ράφα Μπενίτεθ έχει μελετήσει τον Παναθηναϊκό και αυτό ήταν και κάτι που εντυπωσίασε και τον Μπαλντίνι και τον ίδιο τον Αλαφούζο στη συνέντευξη που έκαναν οι δύο πλευρές.

Όμως εδώ θα διαβάζετε πάντα την επόμενη μέρα και ειδησούλες που δεν έχουν προκύψει ακόμα. Πάμε λοιπόν να σας βάλω στα ενδότερα του Μπενίτεθ.

Ο Ράφα εκπροσωπείται από την AC Talent η οποία μεταξύ άλλων έχει στο πελατολόγιο της και τον Τσάβι (επίσης άνεργος και ψάχνει ομάδα), τον Πάλοπ και τον Ετσεμπερία από προπονητές.

Όμως κοιτάτε αυτούς. Αλλά να βρείτε την λίστα με τους παίκτες που έχει.

Προφανώς δεν θα απασχολήσει τον Παναθηναϊκό ο Λε Νορμάντ ούτε ο Σιμεόνε. Όμως περιπτώσεις όπως αυτή του Πάμπλο Μάρι στα στόπερ και του Πάμπλο Τόρε για τα χαφ. Ειδικά την τελευταία περίπτωση κρατήστε την.

Μιλάμε για τον 22χρονο χαφ της Μαγιόρκα που δεδομένα θα απασχολήσει πολύ κόσμο και φυσικά είναι βασικό στέλεχος στο πρόγραμμα αγώνων. Εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση αλλά πλέον τα δεδομένα αλλάζουν πολύ για τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ αλλά και τον τεχνικό διευθυντή που θα έρθει.

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει τελείως την λογική του στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα