Αυτό κι αν είναι μπαμ: Μένει ελεύθερος από την ΑΕΚ και υπογράφει στον Παναθηναϊκό!

Οριστικό είναι το τέλος του Ρομπέρτο Περέιρα από την ΑΕΚ. Κάθε άλλο παρά οριστικό το ενδεχόμενο τέλος του από την Ελλάδα, πάντως.

Ο Αργεντινός χαφ άφησε την ποιότητά του να… ξεχειλίσει στην τελική ευθεία της σεζόν και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Ένωσης, αποδεικνύοντας, πως τα χρόνια του δεν λένε κάτι για όσα μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα.

Για αυτό και ο Παναθηναϊκός… παραμονεύει για την περίπτωσή του, θέλει έναν παίκτη με τη δική του εμπειρία στο κυνήγι τίτλων.

Το «τριφύλλι» ενδιαφέρεται πολύ για τον 35χρονο και από τη στιγμή που είναι ελεύθερος ουσιαστικά, είναι πιθανό σύντομα να έχει στα χέρια του πρόταση από τους «πράσινους».

Το αν το νούμερο πάνω στο χαρτί θα τον ικανοποιήσει, μένει να φανεί, μιας και το κασέ του δεν το λες και χαμηλό, όμως το σίγουρο είναι πως απασχολεί τον Παναθηναϊκό και αναμένονται εξελίξεις.

Ανάλογα και με το αν ο Νίστρουπ θα δώσει «οκ». Ο Περέιρα, πάντως, δεν θα έλεγε «όχι» στην προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, αφού θέλει πολύ να παραμείνει στην Αθήνα.