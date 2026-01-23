Αστέρας AKTOR- ΑΕΚ ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (24/01)
Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ live stream στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Μετά από ένα έντονο τριήμερο ευρωπαϊκών διασυλλογικών υποχρεώσεων στο πρόγραμμα αγώνων επιστρέφουμε με το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Η ομάδα της Αρκαδίας υποδέχεται την Ένωση σε ένα ματς με ξεκάθαρο φαβορί.
Ποιο κανάλι δείχνει Αστέρας AKTOR εναντίον ΑΕΚ;
Το Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
|Σάββατο 24 Ιανουαρίου- 19:30
|NOVASPORTS PRIME
Πώς θα δω Live Streaming το Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).