Άρης – ΠΑΟΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/12)

Άρης – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο του 4ου γύρου στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Τι και αν δεν έχει ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις στο στο πρόγραμμα αγώνων, στη Θεσσαλονίκη έχουμε το απόλυτο ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ.

Με διαφορετικά κίνητρα η κάθε ομάδα, όμως μιλάμε για ένα τοπικό ντέρμπι που τραβάει όλα τα βλέμματα.

Ποιο κανάλι δείχνει Άρης εναντίον ΠΑΟΚ;

Το Άρης – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Άρης – ΠΑΟΚ Τέταρτη 3 Δεκεμβρίου – 21 :30 Cosmote Sport 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Άρης – ΠΑΟΚ;

