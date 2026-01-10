Άρης – ΑΕΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/01)

Άρης – ΑΕΚ live stream στο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το καλύτερο πρωτάθλημα του γαλαξία – εντάξει ίσως υπερβάλλουμε – επέστρεψε στο πρόγραμμα αγώνων. Τι καλύτερο, λοιπόν, από ένα ντέρμπι για να πάρουμε τα πάνω μας. Οι δύο «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να τα δώσουν όλα και να μας χαρίσουν ποδοσφαιρικό θέαμα.

Ποιο κανάλι δείχνει Άρης εναντίον ΑΕΚ;

Το Άρης – ΑΕΚ live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Άρης – ΑΕΚ Κυριακή 11 Ιανουαρίου – 19:30 NOVASPORTS PRIME

Πώς θα δω Live Streaming το Άρης – ΑΕΚ;

