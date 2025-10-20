ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανεπανάληπτες αποδόσεις από τη winmasters στη δοκιμασία του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη!

Άλλη μία ευρωπαϊκή βραδιά έφτασε! Και η αυλαία ανοίγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ολυμπιακός πάει να παίξει στη Βαρκελώνη, απέναντι σε μία πληγωμένη από τραυματισμούς Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Champions League (19:45).

Και το ερώτημα όλων είναι το εξής. Μπορούν οι «ερυθρόλευκοι» να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και να πάρουν κάτι στην καταλανική πρωτεύουσα; Πάμε να δούμε τι λένε οι αποδόσεις της winmasters.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters! 

Παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «μπλαουγκράνα», ο φαβοριτισμός τους είναι κάτι παραπάνω από έντονος. Ενδεικτικός ο άσος στο 1.19, με την ισοπαλία να ανέρχεται στο 8.00 και το διπλό να εκτοξεύεται στο 13.50.

Με βάση τα όσα βλέπουμε επίσης στις αγορές των γκολ της winmasters, τα γκολ έχουν το δικό τους μεγάλο ενδιαφέρον. Το line τοποθετείται στο 3,5, με το Over να είναι στο 1.96 και το Under στο 1.87. Ανάλογη ισορροπία και στο Goal/Goal τού 1.98 και το No Goal τού 1.82.

Top Match με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters! εδώ πέρα να μπει το ακόλουθο 

25 Δώρα* στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Για όποιον, ωστόσο, θέλει να ασχοληθεί με ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα – που πάντα ξεχωρίζουν σε βραδιές Champions League – , η winmasters προσφέρει πληθώρα επιλογών.

Δύο από αυτές που ξεχωρίζουν είναι το ενδεχόμενο να ανοίξει το σκορ του αγώνα ο Ελ Κααμπί, με την απόδοση να είναι στο 11.00. Για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το ρίσκο, μπορεί κάποιος να κατευθυνθεί στο Goal/Goal, το Over 1,5 κόρνερ του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος και το να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Κοστίνια. Δεν το λες και άσχημο το 16.00 στο συγκεκριμένο bet builder…

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Offers*

Όλες οι προσφορές

