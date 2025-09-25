Ανατροπή με Παπαδημητρίου!💣

Η νέα εξέλιξη για τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού.

Κάποιοι τον είχαν σίγουρο πως θα φύγει. Λίγο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το όνομά του, λίγο το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε στην Λεωφόρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, λίγο το ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει γενικό διευθυντή τον Μπαλντίνι.

Σωστά όλα τα επιχειρήματα αλλά εγώ δεν αποκλείω την μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος να κρατήσει τον Παπαδημήτριου στο πόστο του και ουσιαστικά ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού να έχει ως προϊστάμενο τον Μπαλντίνι και να αναφέρεται σε αυτόν!

Και που το στηρίζω αυτό; Αρχικά δεν έχει υπάρξει η παραμικρή διάρρευση από τον Παναθηναϊκό για τον Παπαδημητρίου. Ούτε αν μένει, ούτε αν φεύγει, ούτε αν αλλάζει πόστο. Τίποτα!

Ταυτόχρονα και ο ίδιος ο Παπαδημητρίου δεν έχει παραιτηθεί παρά την πίεση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Και φυσικά ο Ρεμπρόφ είναι 100% επιλογή του Παπαδημητρίου που όπως όλα δείχνουν θα είναι και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Πως δηλαδή θα φύγει ο τεχνικός διευθυντής όταν θα είναι αυτός που θα έχει φέρει τον νέο προπονητή!

Τι καταλαβαίνω. Πως όντως ο Μπαλντίνι είναι καπέλωμα στον Παπαδημητρίου, αλλά εγώ δεν αποκλείω την συνεργασία των δύο ανδρών για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Και αν όντως ο Ρεμπρόφ είναι ο νέος προπονητής των πράσινων, τότε δεν βλέπω να φεύγει…