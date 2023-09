Αδιανόητο τρολαρισμο της Μονακό στους οπαδούς του Ολυμπιακού για Τζέιμς

Ο διαχειριστής των social media της Μονακό έχει κέφια. Και είναι πολύ μεγάλο τρολ. Στη διάρκεια του ημιτελικού του Μουντομπάσκετ μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ, ο λογαριασμός των Μονεγάσκων στο Twitter πίκαρε τους φίλους του Ολυμπιακού για το πόσο γρήγορα εκφράζουν την… κάψα τους για τον Μάικ Τζέιμς.

«Δε μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι πιο γρήγορο. Το ματς μεταξύ της Αμερικής με τη Γερμανία ή οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν αναρτούμε κάτι για τον Μάικ Τζέιμς;»

Αν αυτό δεν είναι κάποιου είδους τρολάρισμα, τότε τι είναι;

We cant decide who’s faster, the 🇺🇸 USA vs 🇩🇪 Germany game or Olympiacos fans when we post something about Mike James 😅 pic.twitter.com/Q9uve4K0ss

— AS Monaco Basket EN 🏀 (@ASMBasket_EN) September 8, 2023