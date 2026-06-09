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World Cup 2026: Σούπερ ενισχυμένες* μακροχρόνιες αποδόσεις στο Pamestoixima.gr

World Cup 2026: Σούπερ ενισχυμένες* μακροχρόνιες αποδόσεις στο Pamestoixima.gr

Λίγες μέρες έμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στο Pamestoixima.gr η δράση έχει ήδη ξεκινήσει με σούπερ ενισχυμένες* αποδόσεις και πληθώρα μακροχρόνιων επιλογών για όσους θέλουν να προβλέψουν από τώρα τους πρωταγωνιστές της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης!

Από τους νικητές των ομίλων και τον πρώτο σκόρερ μέχρι τον μεγάλο νικητή του τροπαίου και τα πιο ξεχωριστά ειδικά στοιχήματα, το World Cup 2026 αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
World Cup 2026: Σούπερ ενισχυμένες* μακροχρόνιες αποδόσεις | Pamestoixima.gr

Οι κορυφαίες εθνικές ομάδες και οι μεγαλύτεροι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκονται στο επίκεντρο με δυνατές ενισχυμένες* επιλογές:
• Greek Super League top scorer Ελ Κααμπί 3.25* από 2.50
• Η Ισπανία να πετύχει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση σε απόδοση 6.25* από 5.00
• Γαλλία νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου & Κιλιάν Εμπαπέ πρώτος σκόρερ σε απόδοση 15.00* από 12.00
• Αργεντινή νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου & Λιονέλ Μέσι πρώτος σκόρερ σε απόδοση 21.00* από 17.00
• Αγγλία νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου & Χάρι Κέιν πρώτος σκόρερ σε απόδοση 22.00* από 18.00
• Βραζιλία να κερδίσει όλα τα παιχνίδια του Ομίλου Γ σε απόδοση 2.90* από 2.40
• Ζευγάρι τελικού Αργεντινή-Βραζιλία σε απόδοση 51.00* από 41.00
• Βραζιλία πρώτος σκόρερ της ομάδας ο Βινίσιους Ζούνιορ σε απόδοση 4.40* από 3.50

Επιλογές που συνδυάζουν φαβορί, μεγάλα ονόματα και σενάρια που μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη της διοργάνωσης.

Πλήθος μακροχρόνιων επιλογών για κάθε όμιλο | Pamestoixima.gr

Στο Pamestoixima.gr θα βρεις ακόμα περισσότερες μακροχρόνιες αγορές για το World Cup 2026, με επιλογές για τους νικητές των ομίλων, τις ομάδες που θα προκριθούν στα νοκ άουτ, τον πρώτο σκόρερ, τον κορυφαίο παίκτη της διοργάνωσης, αλλά και ειδικά στοιχήματα για τις επιδόσεις των μεγάλων αστέρων.
Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη πλησιάζει και οι ευκαιρίες για παιχνίδι είναι περισσότερες από ποτέ. Ανακάλυψε όλες τις διαθέσιμες αγορές και ζήσε από τώρα τον παλμό του World Cup 2026 στο Pamestoixima.gr!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ».

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