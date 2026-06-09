Vistabet – Αμέτρητα ειδικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Λίγο πριν από τη σέντρα, ορισμένες εθνικές ομάδες δείχνουν να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να φτάσουν μέχρι το τέλος.

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Τα μεγάλα φαβορί…

Η Γαλλία μπαίνει στη διοργάνωση με αυτοπεποίθηση. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν διαθέτει ίσως το πληρέστερο ρόστερ στον κόσμο, συνδυάζοντας εμπειρία, ποιότητα και βάθος σε κάθε θέση. Ο Μπαπέ εξακολουθεί να αποτελεί το πρόσωπο της νέας γενιάς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ γύρω του υπάρχουν ποδοσφαιριστές υψηλότατου επιπέδου όπως οι Ντεμπελέ, Ολίσε, Τουράμ και Μπαρκολά. Η εμπειρία από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 και η παρουσία στον τελικό του 2022 ενισχύουν ακόμη περισσότερο την υποψηφιότητά της. Στο 6.00 οι «Τρικολόρ» να κατακτήσουν την κούπα. Η Ισπανία, η οποία μετά την κατάκτηση του Euro 2024 δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου. Η «Φούρια Ρόχα» διαθέτει ίσως την καλύτερη ισορροπία μεταξύ άμυνας, κέντρου και επίθεσης. Ο Ρόδρι παραμένει ο εγκέφαλος της ομάδας, ενώ οι Γιαμάλ και Γουίλιαμς προσφέρουν ταχύτητα, φαντασία και απρόβλεπτο στοιχείο στο επιθετικό παιχνίδι. Η Ισπανία συνδυάζει τον παραδοσιακό έλεγχο της μπάλας με μεγαλύτερη αμεσότητα, κάτι που την καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη. Στο 6.00 οι Ίβηρες να αναδειχθούν πρωταθλητές κόσμου.

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Οι… εκπλήξεις

Κάθε Μουντιάλ κρύβει και τις ομάδες που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Μία από αυτές μπορεί να είναι η Νορβηγία. Με τον Χάαλαντ στην κορυφή της επίθεσης και τον Όντεγκααρντ στη δημιουργία, διαθέτει ποιότητα που δεν είχαν οι προηγούμενες γενιές της χώρας. Αν αποκτήσει αυτοπεποίθηση από τα πρώτα παιχνίδια, μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Στο 5.00 προσφέρεται η απόδοση να φτάσει η Νορβηγία στα ημιτελικά. Η Ακτή Ελεφαντοστού συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αποτελέσει την έκπληξη της διοργάνωσης. Διαθέτει νεανικό ενθουσιασμό, αθλητικότητα και σημαντικό επιθετικό ταλέντο, ενώ η πρόσφατη αγωνιστική της άνοδος έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες. Στο 9.00 να βρεθούν οι Αφρικανοί στις οκτώ καλύτερες ομάδες του κόσμου.

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