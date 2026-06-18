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Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ελβετία – Βοσνία!

Sportingbet: 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ελβετία - Βοσνία!

Η 2η αγωνιστική του Μουντιάλ ανοίγει απόψε την… αυλαία της. Ελβετία και Βοσνία κοντράρονται στο SoFi Stadium στις 22:00 και Τσεχία – Νότια Αφρική στo Mercedes-Benz νωρίτερα στις 19:00.

Sportingbet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Ελβετία – Βοσνία!

Ώρα για απαντήσεις
Με στόχο την κορυφή στον 2ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου, Ελβετία και Βοσνία κοντράρονται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Αμφότερες ξεκίνησαν με ισοπαλίες τις υποχρεώσεις σε ένα αμφίρροπο όμιλο που όλες οι ομάδες έχουν ελπίδες για το «εισιτήριο» της πρόκρισης. Η ομάδα του Γιακίν μπορεί να άνοιξε το σκορ σχετικά γρήγορα κόντρα στο Κατάρ, ωστόσο, πλήρωσε την μη συγκέντρωση της και δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις από το Κατάρ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Βοσνία, η οποία προηγήθηκε κόντρα στον Καναδά, όμως δεν διαχειρίστηκε ούτε αυτή σωστά το προβάδισμα. Για πρώτη φορά συναντιούνται σε τελική φάση οι δύο ομάδες. Μία φορά έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε φιλική αναμέτρηση πριν 10 χρόνια, με την Βοσνία να επικρατεί με 2-0. Στο 4.10, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Ελβετία και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Sportingbet: Τσεχία – Νότια Αφρική με PriceBoosts!

Προβάδισμα η Τσεχία
Την πιο κρίσιμη αναμέτρηση, όσον αφορά την παρουσία τους στην τελική φάση του Μουντιάλ δίνουν απόψε Τσεχία και Νότια Αφρική. Κι οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις στον 1ο όμιλο, με αποτέλεσμα απόψε να αγωνίζονται με την… πλάτη στον τοίχο. Με την μέχρι στιγμής αγωνιστικής τους εικόνα, οι Τσέχοι είναι αυτοί που θεωρούνται το φαβορί. Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η Νότια Αφρική κόντρα στο Μεξικό, καθώς σε καμία περίπτωση του αγώνα δεν ήταν ανταγωνιστική. Σίγουρα οι Νοτιοαφρικανοί γνώριζαν εξ’ αρχής ότι θα είναι το αουτσάιντερ του ομίλου και απόψε κόντρα στην Τσεχία θα παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο 6.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Τσεχία και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ στο ματς.

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