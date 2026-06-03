Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Ώρα τελικών στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να διεκδικούν τον τίτλο. Η αρχή της σειράς γίνεται απόψε στις 21:00 στο ΣΕΦ.

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Το ραντεβού τίτλου

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, θέλουν να κάνουν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι οποίοι κοντράρονται στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 1ης αναμέτρησης των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Μπορεί, οι Πειραιώτες να είναι το μεγάλο φαβορί της σειράς, καθώς μετά την κατάκτηση της EuroLeague, ανέβασαν ακόμα περισσότερο η ψυχολογία τους, ωστόσο, πάντα τα ντέρμπι «αιωνίων» κρίνονται στις λεπτομέρειες και παρά τα προβλήματά του ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προβάλει την αντίστασή του. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί για τους «ερυθρόλευκους», ενώ ο Αταμάν δεν υπολογίζει στον Ρογκαβόπουλο, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα. Στο 3.20 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κάνει το 1-0 ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν Over 168,5 πόντοι στο ματς.

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Η «παράδοση»

Για 6η φορά τη φετινή σεζόν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έρχονται αντιμέτωποι, με τους «ερυθρόλευκους» έχουν το πάνω… χέρι στις κόντρες των «αιωνίων». Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετρά τέσσερις νίκες όλες από την regular season σε Ελλάδα και EuroLeague, ενώ μία αντίστοιχα έχει πανηγυρίσει το «τριφύλλι», η οποία καταγράφηκε στον τελικό του Κυπέλλου, όπου και κατέκτησε την κούπα. Την περσινή σεζόν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 στη σειρά των τελικών του Παναθηναϊκού, και το αντίστοιχο σκορ προσφέρεται στα ειδικά στοιχήματα της σειράς σε απόδοση 4.50.

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