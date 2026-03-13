Οι κορυφαίες αναμετρήσεις της ημέρας με ειδικά στοιχήματα!

Η αγωνιστική στα μεγάλα πρωταθλήματα ανοίγει την αυλαία της την Παρασκευή (13/3) με σημαντικά παιχνίδια.

Στο «Mendizorroza» αρχίζει η 28η στροφή στη La Liga ανάμεσα σε Αλαβές και Βιγιαρεάλ (22:00). Οι δύο ομάδες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία και στόχους, στοχεύοντας ωστόσο αμφότερες στο «τρίποντο».

Η γηπεδούχος Ντεπορτίβο μετρώντας πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη μετά και το 3-2 από τη Βαλένθια έχει κολλήσει στους 27 βαθμούς και την 16η θέση.

Αντίθετα το «κίτρινο υποβρύχιο» είναι ακούνητο από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League με 54 βαθμούς και τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, μετά το 2-1 επί της Έλτσε την προηγούμενη αγωνιστική.

Αλαβές – Βιγιαρεάλ 1:3.45 X:3.45 2:2.15

Η 29η αγωνιστική στη Serie A αρχίζει στο Τορίνο όπου η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται την Πάρμα (21:45).

Αμφότεροι βρίσκονται στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα, με τη γηπεδούχο «γκρανάτα» να έχει 30 βαθμούς (15η) με μία νίκη στην τελευταία πεντάδα αγώνων, προερχόμενη από ήττα με 2-1 από τη Νάπολι.

Οι «παρμέντσι» αντίθετα έχουν πέντε αγώνες χωρίς ήττα (3 νίκες, 2 ισοπαλίες) με πιο πρόσφατη τη λευκή ισοπαλία με τη Φιορεντίνα, έχοντας ανέβει στους 34 βαθμούς και τη 12η θέση.

Τορίνο – Πάρμα 1:2.25 X:2.95 2:3.80

Στην Bundesliga η 26η αγωνιστική ανοίγει την αυλαία της στο «Borussia Park» όπου η Γκλάντμπαχ περιμένει την Σεντ Πάουλι (21:30), σε μια πολύ κρίσιμη στροφή. Τις δύο ομάδες χωρίζει τέσσερις θέσεις (12η και 16η αντίστοιχα), αλλά μόνο ένας βαθμός (25 και 24).

Η Γκλάντμπαχ έχει μόλις ένα «τρίποντο» στις 9 τελευταίες αγωνιστικές, ενώ η ομάδα του Αμβούργου βρίσκεται σε ανοδική πορεία με μία ήττα στις πέντε τελευταίες στροφές με τελευταίο το 0-0 με την Άιντραχτ και ελπίζει για την παραμονή.

Γκλάντμπαχ – Σεντ Πάουλι 1:2.01 X:3.30 2:3.95

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα πρωταθλήματα

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.