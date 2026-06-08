Η πιο οριακή σειρά με το 100άρι σε κορυφαία ενισχυμένη απόδοση!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, με τη σειρά να είναι στο 1-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη νίκη τους στο πρώτο παιχνίδι, ηττήθηκαν με 68-58 στο ΟΑΚΑ και τώρα θέλουν να εκμεταλλευτούν και πάλι την έδρα τους. Δεν κατάφεραν να πιάσουν την απόδοση που ήθελαν και στην ουσία «πλήρωσαν» την κακή τους 3η περίοδο, όπου πέτυχαν μόλις 8 πόντους.

Αυτός που ξεχώρισε για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο MVP του F4 πέτυχε 15 πόντους, ενώ είχε 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Η εμφάνιση του Γάλλου άσου δεν αρκούσε όμως για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τώρα ψάχνει αντίδραση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πολύ δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του και για το τρίτο ματς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

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Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ και με «όπλο» την έδρα του έφερε τη σειρά στα ίσα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις καθώς πέτυχε 23 πόντους και αποτέλεσε με διαφορά τον καλύτερο παίκτη της ομάδας του.

Πλέον οι «πράσινοι» ψάχνουν ένα break στο ΣΕΦ προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα για το πρωτάθλημα, με την ένταση να έχει φτάσει στα ύψη!

Ο Εργκίν Αταμάν θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Κώστα Σλούκα, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να μην έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής στους φετινούς τελικούς.

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Το «τριφύλλι» θέλει να κερδίσει και πάλι στο ΣΕΦ μετά τον Οκτώβριο του 2024 και τη νίκη του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

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