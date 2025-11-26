Fonbet: Conference League προσφορά* που δεν χάνει

Δοκιμασία στην Ιταλία περιμένει την ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης (27/11, 22:00), όπου αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα, σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική του Conference League. Φυσικά, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν και ο Παναθηναϊκός (22:00) και ο ΠΑΟΚ (19:45), απέναντι σε Στουρμ Γκρατς και Μπραν, αντιστοίχως. Εξάλλου, στο Μπάσκετ, υπάρχει το «παράθυρο» για τα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ και η Ελλάδα παίζει εντός έδρας με αντίπαλο τη Ρουμανία (18:30). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Έληξε 0-0 ή 1-1; Η Fonbet σου δίνει τα λεφτά σου πίσω!

Η ΑΕΚ έρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη (1-0) με το τέρμα του Ζίνι και παρέμεινε κοντά στην κορυφή. Όμως, την ίδια ώρα, έρχεται από απώλεια βαθμών στην Ευρώπη, μιας και δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Σάμροκ Ρόβερς (1-1) και «πέταξε» δύο βαθμούς. Αντίπαλός της είναι η Φιορεντίνα που στην Ιταλία παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη (έμεινε στο 1-1 με τη Γιουβέντους στο πιο πρόσφατο παιχνίδι). Επίσης, στο Conference League, έχασε 2-1 από τη Μάιντς και είχε την πρώτη απώλεια βαθμών. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Goal/Goal, στο 1.97. Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League και έχει μία μεγάλη ευκαιρία να αυξήσει τις πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα! Είναι στους 7 βαθμούς και την περασμένη αγωνιστική νίκησε 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις. Ίδια συγκομιδή έχει και η νορβηγική ομάδα που πήρε 0-0 στην Ιταλία απέναντι στην Μπολόνια. Εδώ, στο Αποτέλεσμα & Στατιστικά, το 1 & Over 5,5 κόρνερ ΠΑΟΚ, προσφέρεται στο 2.85.

Παρολί που δεν χάνει!

Εξάλλου, στο Europa League έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς. Στους 6 βαθμούς οι «πράσινοι», έρχονται από το «διπλό» στη Σουηδία με 1-0 επί της Μάλμε. Και έχουν κι εκείνοι μία δυνατή ευκαιρία να σκαρφαλώσουν αρκετές θέσεις στη βαθμολογία. Η αυστριακή ομάδα είναι στους 4 βαθμούς και στο περασμένο παιχνίδι της στη διοργάνωση πήρε αποτέλεσμα απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (0-0). Εδώ, η επιλογή 1 & Over 1,5, δίνεται στο 2.00. Στο Μπάσκετ, έχουμε αγωνιστική δράση στα Προκριματικά Μουντομπάσκετ και η Ελλάδα παίζει με τη Ρουμανία, για τον Β’ Όμιλο. Με τον κόσμο στο πλευρό της, στο Αλεξάνδρειο, η γαλανόλευκη θέλει να μπει με το δεξί στα προκριματικά, ενώ να σημειωθεί ότι είναι στον ίδιο όμιλο με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Όλες οι περίοδοι Over 34,5 στις Ειδικές αγορές Πόντων, στο 1.85.

Παίρνεις μέρος στο τουρνουά στοιχήματος Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Τουρνουά Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων διαρκεί ως τις 28/11 (08:00), εκείνο του Μπάσκετ είναι ως τις 30/11, ενώ αυτό για το Ποδόσφαιρο αρχίζει 28/11 (12:00) και είναι μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου (08:00). Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Conference League προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στο Conference League. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχουν κι άλλες προσφορές*, η μία είναι για το Φιορεντίνα – ΑΕΚ και η άλλη για το Europa League. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |